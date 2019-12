Vorfälle in Pliening und Vaterstetten

Bereits zum dritten Mal seit Mitte November hat in der Nacht zum Montag ein Unbekannter das selbe Auto in Landsham beschädigt. Diesmal wurden die beiden linken Reifen des Autos, das in der Nandostraße geparkt war, durchstochen. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 300 Euro.

Auch aus Vaterstetten wurde eine Sachbeschädigung gemeldet. Hier haben Unbekannte das Glassegment der Haupteingangstür der Mittelschule in der Johann-Strauß-Straße mit einem Stein eingeworfen. Der Schaden wird mit etwa 350 Euro beziffert. Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizeiinspektion Poing, Telefon (08121) 99 17-0, entgegen.

Aus Ebersberg meldet die Polizei einen Einbruch in den Bauwagen der evangelischen Jugend in der Abt-Williram-Straße. Der Sachschaden beträgt 20 Euro, außerdem wurden Getränkekästen im Wert von 60 Euro gestohlen. Hinweise an die Polizei Ebersberg, Telefon (08092) 82 68-0.