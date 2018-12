10. Dezember 2018, 22:14 Uhr Vor vollem Haus Fein abgestimmt

In Poings Christuskirche erklingt adventliches Jubiläumskonzert

Von Ulrich Pfaffenberger, Poing

Mit einer anregenden Mischung aus festlichen Werken hat das Kammerorchester Markt Schwaben-Poing das Adventskonzert zu seinem 25-jährigen Bestehen gestaltet und damit sein Publikum in der Poinger Christuskirche begeistert, die bis auf den letzten Platz besetzt war. Vor allem beim Hauptwerk des Sonntagnachmittags, dem "Oratorio de Noel" von Camille Saint-Saëns konnten die Musiker zusammen mit der Kantorei Markt Schwaben-Poing ein Werk präsentieren, das den beiden Ensembles auf Maß geschneidert war. Dazu hat vor allem auch die Chorleiterin und Dirigentin Christine Iwainski beigetragen, die das Stück neu instrumentierte und dafür die fehlenden Optionen der eigentlich dominierenden Orgel mit einem erfrischenden, lebhaften Bläsersatz ausglich: Ein rundum geglückter Schritt, unkompliziert, ehrlich und dem Charakter des Stücks angemessen.

Der zweite Glanzpunkt des Konzerts war das Andantino aus Mozarts Konzert für Harfe, Flöte und Orchester in C-Dur, insbesondere wegen der überzeugenden Leistung der beiden Solistinnen Friederike Mößbauer (Flöte) und Barbara Gollwitzer (Harfe). Fein aufeinander abgestimmt, mit pointiertem Spiel und frei von allem Zuckerguss servierten sie den Klassiker genau im Geist des Tagesevangeliums der evangelischen Kirche, wo es bei Lukas heißt: "...dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht". Wer, wenn nicht Mozart, hat die Melodien zu dieser Haltung?

Aus dem Rahmen eines üblichen Adventskonzerts fielen sowohl Bruckners "Locus iste", bei dem ein Quartett aus vier Orchestranten vielversprechend debütierte, sowie die "Drei Stücke im alten Stil nach Filmmusiken zu Tagebuch von Saragossa" von Krzysztof Penderecki, ebenfalls von Iwainski aktuell neu instrumentiert. Die Wahl, so die Dirigentin, sei auf dieses Werk gefallen, weil es für ein Laienorchester sehr gut machbar sei und "gleichzeitig eine klangschöne, übersichtlich strukturierte Komposition ist". Weil der moderne Barockstil zudem das Ohr der Zuhörer umschmeichelt, kam in der Poinger Christuskirche dadurch eine allseits wohlausbalancierte Atmosphäre zustande, durchaus geeignet, wärmendes Licht in einen trüben Adventssonntag zu bringen - und dafür verdienten, herzlichen Beifall zu bekommen.