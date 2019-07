17. Juli 2019, 21:38 Uhr Vor dem Rathaus Vaterstetten feiert Straßenfest

Sonnenschein bei bis zu 30 Grad - der Wetterbericht könnte nicht besser sein für das Vaterstettener Straßenfest an diesem Samstag, 20. Juli, von 14 Uhr an. Voriges Jahr musste die Party vor dem Rathaus samt künstlerischer und kulinarischer Meile in der Wendelsteinstraße dunklen Regenwolken am Himmel weichen. Das Publikum erwarten internationale Köstlichkeiten, Kunsthandwerk, Infos über Vereine und Organisationen aus der Gemeinde sowie ein vielseitiges Mitmachprogramm. Es gibt einen großen Kinderbereich mit Hüpfburg, Bockerlbahn, Bungee-Trampolin und Bobbycar-Rennen.

Geboten wird darüber hinaus ein buntes Bühnenprogramm vor dem Rathaus, im Schulhof der Wendelsteinschule und im Rathausgarten. Neben Showeinlagen vom TSV und dem Voltigierverein Ingelsberg gibt es Tanzaufführungen von der VHS mit Zumba und Capoeira, der Tanzgruppe Feuermond, dem Ballettstudio Baldham und von den bunten Bauchtänzerinnen der Kara-Wansa-Kreiserei. Musikalische Darbietungen kommen von den Bands der der Musikschule Vaterstetten und von bonbon foli mit ihren westafrikanischen Rhythmen. Mit dabei sind auch wieder die Ammerthaler Blasmusiker, die Vintage Revival Band oder die modern-folk-Gruppe G:more. Am Samstag werden außerdem zwei neue Bands am Abend für Stimmung sorgen. Die Funk-, Soul- und Blues-Coverband FUN CAN DO! spielt von 20 Uhr an im Schulhof der Wendelsteinschule. Crosstrail tritt um 20 Uhr auf der Bühne vor dem Rathaus auf.

Das Publikum erwartet ein buntes Feuerwerk bester Pop- und Rockmusik. Und damit sich um Mitternacht der Party-Traum sich nicht sofort auflöst, gibt es im Rathausgarten wieder einen Lounge-Bereich, mit DJ und Club-Musik.