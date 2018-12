17. Dezember 2018, 22:06 Uhr Vor Beamten geflüchtet 15-jähriger Dieb festgenommen

Die Polizei hat in der Nacht auf Montag einen 15-Jährigen festgenommen, der vor Beamten geflüchtet war. Über den Notruf wurde die Polizei Poing gegen ein Uhr über zwei verdächtige Gestalten in der Undeostraße in Forstinning informiert. Bei Eintreffen der Polizei ergriffen diese die Flucht. Eine weitere Streife nahm einen 15-Jährigen aus dem Raum Erding fest, der angab, mit dem Rad nach Forstinning gefahren zu sein, um Diebstähle zu begehen. Nach der zweiten Person wurde gefahndet, allerdings ohne Erfolg. Ob etwas gestohlen wurde, ist offen. Zeugen oder Geschädigte sind gebeten, sich bei der Polizei Poing unter der Nummer (08121) 9917-0 zu melden.