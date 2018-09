13. September 2018, 22:21 Uhr Von wegen visionär Platte Leier

Wirklich überzeugend ist Mathias Richlings neues Programm nicht

Von THORSTEN RIENTH, Ebersberg

Der Mann ist ein Getriebener. Rennt hin und her, fuchtelt mit den Armen, als vertreibe er einen Schwarm Fliegen, nimmt die Brille auf und ab, putzt sie, zieht aus der Hosentasche das Taschentuch und tupft sich den Schweiß aus seinem Gesicht. Auch der Rest der Welt treibt ihn um, die Merkels, Seehofers, Putins und Trumps. Irgendwo dazwischen hängen die eindreiviertel Stunden von Mathias Richlings aktuellem, als visionär angekündigtem Programm "Richling und 2084 ".

Für den Start desselben springt er am Mittwochabend im Ebersberger Alten Speicher in die Rolle der ewigen Bundeskanzlerin. Die verliest als 130-jährige Krächzkrähe im Jahr 2084 ihre längst über zweihundertste Regierungserklärung. Dabei verspricht sie angesichts des mittlerweile hundertsten Griechenland-Hilfspakets: "Es wird kein weiteres geben." Die Pointe mag beim Beschluss über das dritte Rettungspaket im Jahr 2015 noch eine solche gewesen sein. Mittlerweile klebt sie im Glas wie vergessene Süßigkeiten, auch, weil dieses dritte und letzte "Paket" just Ende August ausgelaufen ist.

Dann karikiert Richling die ebenfalls Immer-noch-Chefin Andrea Nahles auf der SPD-Beerdigung. "Nicht die SPD hat ein Problem - sondern die Wähler mit der SPD", schnaubt sie. Als Christian Lindner, der dann Immer-noch-FDP-Chef, sinniert Richling über die innere Sicherheit ("Fußfesseln sind die Helene Fischer der Terrorbekämpfung"). Als Jogi Löw, der natürlich auch "Immer-noch-Fußball-Bundestrainer" ist, ätzt er über die türkischstämmigen Kicker Mesut Özil und Ilkay Gündogan ("Mittelfeldstars - das ist mental gemeint"). Als Cem Özdemir, der - ja was eigentlich immer noch? - Grüne, arbeitet er sich an der Drogenlegalisierung ab ("Harte Drogen für zweifuffzig aus der Apotheke und die Mafia ist am Ende"). Horst Seehofer, im Jahr 2084 ebenfalls gut in den 130-ern, darf Menschenrechte als Sicherheitsrisiko persiflieren.

Ist das noch Kabarett oder schon Comedy? Auch für Sprüche aus der "Das 1000-jährige Reich hat ja auch nur zwölf Jahre gedauert"-Kategorie ist sich der Deutsche Kleinkunstpreisträger von 1987 heute nicht mehr zu schade.

Zwischendurch springt er turnschuhbesohlt durch das Bühnenbild, welches aus Gerippen von Schränken, Regalen und Schubladen besteht. Sie sind umwickelt mit durchsichtiger Klarsichtfolie. Eine Anspielung soll das sein, auf Big Brothers Durchblick in George Orwells "1984" und auf den Überwachungsstaat. Ein Foto der Szenerie im Alten Speicher lässt sich leider nicht zeigen: Herr Richling wünscht während des Programms nicht fotografiert zu werden. Wie der Big Brother nun tatsächlich aussieht, und was daraus für Lehren zu ziehen wären, an dieser Thematik kratzt der Plot dann aber kaum. Es müssen ja noch die nächsten Figuren durch denselben gehetzt werden, Wladimir Putin zum Beispiel, Donald Trump oder der gleich mehrmals auftauchende und natürlich Waffenlieferungen geißelnde Günter Wallraff.

Das mit zunehmendem Programmverlauf immer aufgesetzter wirkende Staccato führt leider dazu, dass auch die wirklich guten Reflexionen darin untergehen. Richlings Martin Luther zum Beispiel, der die frühere Abhängigkeit der Menschen von der katholischen Kirche mit jener des modernen Menschen vom Internet vergleicht: "Früher habt ihr eure Seele verkauft - heute sind es eure Daten!" Jener Luther auch, der mit biblischer Konsequenz die Drohkulisse von Terroranschlägen infrage gestellt: "Wenn euch einer mit einem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt schlägt - dann halte ihm auch den zweiten Weihnachtsmarkt hin."

Was also bleibt von diesem Auftritt? Mathias Richling hat ein neues Programm geschrieben. Nicht weniger. Aber auch nicht mehr.