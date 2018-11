16. November 2018, 22:01 Uhr Von Wanderritten und Trekkingtouren Lesung über Reisen zu Pferd

Aus seinem Buch "Das Glück auf Erden - Reisen zu Pferd" liest Stefan Schomann am Montag, 19. November, in der Stadtbücherei Grafing. Das Buch erzählt von einer gänzlich anderen Art des Unterwegsseins. Dafür hat der Autor Völker besucht, die eine jahrhundertealte Reitkultur besitzen, und spektakuläre Landschaften durchstreift, die ohne die für sie gezüchteten Rassen kaum je besiedelt worden wären. Die Zuhörer erleben legendäre Wanderritte und Trekkingtouren, sitzen bei Beduinen am Lagerfeuer und überqueren mit Islandponys ganze Gletscher. Die Autorenlesung beginnt um 19.30 Uhr.