22. November 2018, 23:12 Uhr Von Pärt bis Bloch Virtuoser Solist

Vadim Gluzmann spielt beim Zornedinger Kammermusikzyklus

- In großer Geiger-Tradition: Vadim Gluzman, der als einer der bedeutendsten Solisten unserer Zeit erst kürzlich beim Concertgebouw Orchester Amsterdam und den Berliner Philharmonikern debütierte, konnte für den Kammermusikzyklus des Kulturvereins Zorneding-Baldham gewonnen werden. Das Konzert im Martinstadl findet statt am Sonntag, 25. November, um 19 Uhr und wird von BR-Klassik aufgezeichnet.

Zusammen mit seinem Klavierpartner Evgeny Sinaiski, der aus einer berühmten Sankt Petersburger Musikerfamilie stammt, präsentiert Gluzman auf der von ihm gespielten "ex-Leopold Auer'"-Stradivari von 1690 ein so virtuoses wie spannendes Programm. Die vielfach in Film und Ballett adaptierte Komposition "Spiegel im Spiegel" des großen estnischen Gegenwartskomponisten Arvo Pärt eröffnet den Abend als eines seiner ersten Werke im glockenartig-meditativen "Tintinnabuli-Stil". Und nach der Violinsonate des 23-jährigen Richard Strauss, die in ihrem spätromantischen Überschwang den kammermusikalischen Rahmen fast sprengt, erklingt mit Igor Strawinskys "Suite italienne" nach seinem Ballett "Petruschka" ein weiteres orchestral inspiriertes Werk. Klangsinnliche Entdeckungen versprechen die temperamentvolle "Baal Shem"-Suite von Ernest Bloch und die selten zu hörende "Figaro"-Konzertparaphrase des ebenfalls jüdischstämmigen Mario Castelnuovo-Tedesco: eine so virtuose wie augenzwinkernde Fantasie über die berühmte Kavatine des Figaro aus dem ersten Akt von Gioachino Rossinis "Il barbiere di Siviglia".

Vadim Gluzman wurde 1973 in der Ukraine geboren, zu seinen ersten Lehrern zählte Zakhar Bron, nach seinem Umzug nach Israel 1990 Yair Kless. Sein Studium in den USA absolvierte Gluzman bei Dorothy DeLay an der New Yorker Juilliard School. Bereits früh wurde er von Isaac Stern gefördert und 1994 mit dem Henryk Szeryng Career Award ausgezeichnet; heute spielt er auf einem Bogen aus Szeryngs Sammlung, der früher Eugène Ysaÿe gehörte. Zusammen mit seiner Ehefrau und langjährigen Klavierpartnerin Angela Yoffe hat Gluzman das North Shore Chamber Music Festival in Illinois gegründet. Neben der Kammermusik bilden Uraufführungen einen seiner Schwerpunkte.

Karten für das Konzert in Zorneding gibt es im Ticketshop unter www.kulturverein-zorneding-baldham.de oder bei Steffis Schreibwaren im Birkenhof. Abonnements erhalten Interessierte über Heide Schneider unter (08106) 221 54.