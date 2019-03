21. März 2019, 22:06 Uhr Von Motorrad angefahren Frau bei Unfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen ist eine Fußgängerin am Mittwochnachmittag ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem sie von einem Motorrad erfasst wurde. Gegen 15.40 Uhr ging die 57-Jährige aus einer Einfahrt in der Dorfstraße heraus auf die Fahrbahn. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 73-jähriger Vaterstettener mit seinem Motorrad auf der Dorfstraße in Richtung Weißenfeld. Trotz Vollbremsung kollidierten die beiden, woraufhin die Frau zu Boden fiel und der Fahrer stürzte. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Dorfstraße musste für rund 40 Minuten gesperrt werden. Wer den Unfall beobachtet hat, soll sich bei der Polizei Poing unter (08121) 99 17-0 melden.