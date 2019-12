Das Gymnasium Grafing, die Grafen-von-Sempt-Mittelschule in Markt Schwaben, das Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, die Grund- und Mittelschule Aßling und die Grundschule Hohenlinden sind beim Thema Umweltschutz vorbildlich: Wie das Kultusministerium mitgeteilt hat, dürfen diese Schulen aus dem Landkreis den Titel "Umweltschule" tragen. Die Preisverleihung findet am Montag in München statt.