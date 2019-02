27. Februar 2019, 21:56 Uhr Von Klassik über Jazz bis Schlager Konzert zum Fasching

Ein "Faschingskonzert für Jung und Alt" geht am Sonntag, 3. März, um 17 Uhr in der Vaterstettener Pfarrkirche über die Bühne: Hervorragende Musiker und eine Tänzerin werden sich kostümieren und dann viele witzige, bekannte und virtuose Stücke präsentieren, das Repertoire reicht von Klassik über Jazz bis Schlager. Das genaue Programm soll aber eine Überraschung sein. Es treten auf: Camilla Bull, Gesang, Bettina Hermann, Tanz, Vaterstettens Kirchenmusikerin Beatrice Menz an der Orgel, Alexander Hermann spielt Synthesizer und Quirin Reichl Vibrafon und Percussion. Das Faschingskonzert in der Pfarrkirche hat bereits Tradition: 2011 fand es das erste Mal statt. Kostümierte Zuhörer sind wie immer herzlich willkommen, der Eintritt ist frei. Um Spenden für die Künstler wird gebeten.