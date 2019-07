2. Juli 2019, 22:07 Uhr Von Hip-Hop bis Flamenco Tanzshow in Grafing

Eine facettenreiche und genreübergreifende Tanzshow präsentiert das Gymnasium Grafing am Donnerstag, 4. Juli, um 19 Uhr in der Grafinger Stadthalle. Ganz im Sinne von Martha Grahams Zitat "Tanz ist die verborgene Sprache der Seele" zeigen junge Tänzerinnen und Tänzer eigene Choreografien aus ganz unterschiedlichen Bereichen: von Hip-Hop über Flamenco und Akrobatik bis hin zu Modern Dance. So unterschiedlich die Stilrichtungen sind, eines ist allen Beiträgen gemeinsam: Sie interpretieren das gemeinsame Thema "Tanz durchs Leben". Dabei treten sowohl Solisten und Tanzgruppen des Gymnasiums Grafing und dem weiteren Landkreis auf, als auch auswärtige Ensembles - darunter die deutschen Meister im Schultanz, die Tanz AG aus Prien. Die Tanzshow als Ganzes ist das Ergebnis eines Grafinger Oberstufen-Projektseminars. Beginn in der Stadthalle ist um 19 Uhr, Einlass von 18.30 Uhr an. Der Eintritt ist frei, allerdings werden von den Schülern gerne Spenden zugunsten der Kinderkrebshilfe Ebersberg entgegengenommen. Kartenreservierung ist möglich per Mail an pseminartanzabend@gmail.com.