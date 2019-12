So langsam hat sich bei den meisten Menschen ein Rhythmus eingependelt zwischen Arbeiten, Glühweintrinken und Schlafen. Für all diejenigen, die noch etwas Nachholbedarf haben, kommt dieses Wochenende im Landkreis Ebersberg genau richtig. Auf zahlreichen Märkten und Veranstaltungen ist wieder einiges geboten.

Seit Donnerstag hat der Grafinger Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz geöffnet. Bis zum 22. Dezember werden hier täglich von 14 Uhr an, am Wochenende schon von 11 Uhr an, mit adventlichem Begleitprogramm weihnachtliche Speisen und Kurzwaren wie Holzkunst angeboten.

Am Samstag findet die Glonner Dorfweihnacht erstmals auf dem Glonner Festplatz statt. Von 12 bis 22 Uhr wird bei musikalischer Begleitung von der Rosenheimer SwingInn Big Band, dem Landfrauenchor und der Glonner Musi solide Handwerkskunst von regionalen Standbetreibern angepriesen. Bei sinnlicher Stimmung durch Geschichtenerzähler, kann man sich Weihnachtsstollen und Flammkuchen besonders gut schmecken lassen. Kutschenfahrten runden das Weihnachtsprogramm ganz ohne Kitsch ab.

Künstlerisch wird es am zweiten Adventswochenende in Herrmannsdorf. Über 100 Neuzugänge und Stammaussteller bieten hier Samstag und Sonntag in den Ateliers und Werkstätten in der Nähe von Glonn ihre Kunsthandwerke an. Von 10 bis 18 Uhr gibt es Filztiere, Flechttechniken, Honigschätze und Gartenkeramik zu bestaunen. Spezielle Kinderführungen durch den Gutshof und musikalische Einlagen bieten viel Abwechslung. Ein gratis Shuttle-Bus bringt Besucher von Grafing Bahnhof nach Herrmannsdorf.

Bei trockenem Wetter wird am Sonntag der Nikolaus die Kinder in Aßling mit dem Dampfzug besuchen. Im weihnachtlich beleuchteten Eisenbahnpark Aßling ist von 10 bis 17 Uhr Fahrtag, am Nachmittag wird dann der Nikolaus erwartet, der bestimmt ein paar Überraschungen in seinem Sack dabei hat. Wie jedes Jahr gibt es unter anderem Pommes, Glühwein und Kinderpunsch.

Die Qual der Wahl bezüglich Essen und Trinken hat man wohl auf dem Plieninger Weihnachtsmarkt. Am zweiten Advent übertrumpfen sich die Stände gegenseitig mit Angeboten von Chili con Carne und frittierten Kartoffelchips bis hin zu Schokofrüchten und Waffeln. Tassen voll heißem Feuerwehrtrunk versprechen einen schönen Aufenthalt. Kalte Kinderhände können sich von 15 Uhr an beim Basteln im Bürgerstüberl oder beim Kasperltheater im Kindergarten Sankt Barbara um 14.30 und 16 Uhr aufwärmen.

Das 39. Pöringer Weihnachtsstandl öffnet am Sonntag von 13 Uhr an seine Pforten. Im Wimmerhof darf man sich auf Arbeiten von Hobbykünstlern und handgemachte Pralinen und Stollen freuen. Der Reinerlös wird an soziale Einrichtungen in unmittelbar Nähe gespendet. Neben dem Nikolaus um 15.30 Uhr haben auch die Tullinger Jagdhornbläser um 14 Uhr, der Schulchor Pöring um 15 Uhr und die Pöringer Bläser von 16 Uhr an Auftritte.

Ein Duft von Zimt, Nelken, Kardamom und Orangen zieht durch die Straßen von Buch bei Kirchseeon. Kunsthandwerk und Köstlichkeiten in den "Bucha Adventsstandl'n" verwandeln den kleinen Ort am Sonntag von 14 Uhr an in eine beschauliche Weihnachtswelt. Der Nikolaus mit seinen Weihnachtsengeln und andere adventliche Darbietungen rund um den Maibaum verzaubern Jung und Alt.