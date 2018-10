8. Oktober 2018, 21:58 Uhr Von Dschungel bis Galilei Zwischenräume des "Achs"

Das Theater Wasserburg bietet fünf neue Produktionen

Die neue Spielzeit am Theater Wasserburg steht unter dem Motto "Ach ... Welt!" Ihre Inszenierungen sind allesamt angesiedelt in den Zwischenräumen des "Achs", also irgendwo zwischen Erkenntnis, Überraschung, Seufzen, Sarkasmus, Erschütterung, Enttäuschung und Erstaunen.

Eröffnet wird die Saison Ende Oktober mit dem "Dschungelbuch". Auf Basis von Rudyard Kiplings Klassiker hat Frank Piotraschke vom Theater Wasserburg eine eigene Textfassung erstellt: Mowgli dachte, er hätte seinen Platz im Getümmel der Welt längst gefunden und das Prinzip vom "Fressen und Gefressen werden" und so einige andere Gesetzmäßigkeiten bereits verstanden - da prallt er auf den Dschungel und seine vielen Gesichter... Regie führen Uwe Bertram und Frank Piotraschke, die musikalische Leitung liegt bei Wolfgang Roth. Premiere ist am Samstag, 27. Oktober, um 20 Uhr, weitere Spieltermine gibt es am 28. Oktober, 8., 10. und 11. November, 1., 2., 20., 21., 22., 28., 29., 30. Dezember sowie 11., 12., 13. Januar und 1., 2., 3. Februar. Die Vorstellungen beginnen donnerstags, freitags und samstags um 20 Uhr, sonntags um 19 Uhr.

Die monatliche Lesereihe unter der Leitung von Nik Mayr wird in dieser Spielzeit unter dem Motto "Ach ... ein Wort" fortgesetzt. Von 13. Dezember an lesen Schauspieler aus dem Ensemble immer donnerstags um 20 Uhr aus Texten, die sich ausgehend vom "Ach" mit Worten beschäftigen, die die Zuhörer zum Fragen, Forschen und Suchen einladen.

Zu den weiteren neuen Produktionen, der Spielzeit zählen "Das Bildnis des Dorian Gray" (ab 7. Dezember) und "Peer Gynt" (ab 18. Januar). Im März gesellt sich noch Bertolt Brecht mit seinem "Leben des Galilei" dazu. Für Kinder gibt es im Frühjahr Martin Baltscheits "Besuch aus Tralien". Wiederaufnahmen, die sich ins globale oder individuelle Ächzen über die Welt einfügen, sind: "Der Kirschgarten" von Anton Tschechow (ab 17. November), "Die 13 1/2 Leben des Käpt'n Blaubär" von Walter Moers (ab 14. Dezember) und "Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch" von Michael Ende (ab 23. Dezember).

Mehr Informationen sowie Karten gibt es online unter www.theaterwasserburg.de. Die Abendkasse öffnet jeweils eine Stunde vor Beginn. Vorstellungen für Kindergarten- und Schulgruppen unter der Woche können über den Leiter des Kinder- und Jugendtheaters Piotraschke angefragt werden, erreichbar per Mal an piotraschke@theaterwasserburg.de.