Markt Schwabener Nahwärme wird immer beliebter

Die Nahwärmeversorgung in der Marktgemeinde erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Anfang Februar zeigten die Zähler des Blockheizkraftwerks, dass seit der Inbetriebnahme im Herbst 2017 mittlerweile mehr als drei Millionen Kilowattstunden Strom produziert und 4,2 Millionen Kilowattstunden Wärme abgegeben wurden. Und besonders bei der Wärme könnte es noch viel mehr werden: Wie das Kommunalunternehmen Markt Schwaben (KUMS) nun in einer Pressemitteilung schreibt, gebe es immer mehr Anschlussanfragen in Straßenzügen, wo derzeit noch gar keine Wärmeleitungen verlegt sind. Vor allem Bauunternehmer favorisierten die kommunale Wärmeversorgung für ihre Neubauten, denn sie bietet neben Umweltfreundlichkeit und Fördermitteln vor allem nachhaltig eine komfortable Versorgung für Warmwasser und Raumwärme.

"Aber wir können nur in den Straßenzügen unser Leitungsnetz erweitern, wo der kumulierte Wärmemengenverbrauch der angeschlossenen Gebäude auch für das KUMS wirtschaftlich darstellbar ist", betont der KUMS-Vorstand Bernhard Wagner. Nach dem Ausbau des Wärmeleitungsnetzes in den vergangenen Jahren auf den Hauptstrecken, erhält das KUMS nun auch immer häufiger Anfragen nach Anschlüssen in den kleineren Straßenzügen.

Etwa im östlichen Verlauf der Trappentreustraße, wo noch nicht die kritische Wärmeabgabemenge durch Anschlussanfragen gedeckt ist. "Um den Ausbau auch wirtschaftlich rechtfertigen zu können, rufen wir aktuell die Anrainer der Bestandsgebäude auf, im Sinne des nachbarschaftlichen Quartiers den Umstieg auf die kommunale Wärmeversorgung in Erwägung zu ziehen", so der KUMS-Vorstand. Ein Grundstück dort ist bereits am Wärmenetz angeschlossen, während andere Areale noch individuell Wärme generieren - also eigene Heizkessel unterhalten. Den Eigentümern dieser Gebäude will das KUMS nun den Netzanschluss mit seinen Sonderpreisen des Frühbucherprogramms und des Optionsvertrags schmackhaft machen, erläutert Wagner.

Die detaillierten Konditionen für Neukunden sind abrufbar auf www.kums-markt-schwaben.de wie auch telefonisch unter der Telefonnummer (08121) 980299-0.