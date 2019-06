7. Juni 2019, 22:23 Uhr Von Auto erfasst 78-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

Tödliche Verletzungen hat ein 78-Jähriger am Freitagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der EBE6 erlitten. Wie die Polizei mitteilt, hielt der Mann mit seinem Wagen am rechten Fahrbahnrand, begab sich zur hinteren Fahrzeugtür und öffnete diese. Ein 54-jähriger Autofahrer erkannte die Situation offensichtlich zu spät und rammte den Mann. Dieser erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.