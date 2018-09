3. September 2018, 22:09 Uhr Von Amelie Fried bis Heribert Prantl Erheitert, entspannt, erstaunt

Der "Literarische Herbst in Zorneding" feiert mit einem höchst hörenswerten Programm sein zehnjähriges Bestehen

Von Anja Blum, Zorneding

Große Namen und jede Menge Lokalkolorit: So lautet das Erfolgsrezept des "Literarischen Herbstes in Zorneding". Seit nunmehr zehn Jahren bieten der Verein Pro Christophoruskirche und die Gemeindebücherei Zorneding diese Veranstaltungsreihe an und tragen damit einen beträchtlichen Teil zum kulturellen Leben im Ort bei. Auch in der kommenden Saison steht wieder eine bunte Mischung an Literatur auf dem Programm - meist mit musikalischer Umrahmung. Die Gästeliste ist prominent besetzt mit Amelie Fried, Heribert Prantl und Rainer Schießler, dazwischen wird das bewährte Zornedinger Leseteam wieder für jede Menge Erheiterung, Erstaunen und Entspannung sorgen. Zum zehnjährigen Bestehen gibt es außerdem eine Sonderveranstaltung, ein "Best of Literarischer Herbst".

Das Jubiläumsprogramm 2018 von Oktober bis Dezember umfasst acht Veranstaltungen. Los geht's am Dienstag, 2. Oktober, im Gemeindesaal mit den bereits berühmt-berüchtigten "Schrägen Kurzgeschichten", die sich diesmal dem Thema München widmen. Zu hören gibt es Literarisches rund um die Weißwurst, über das Münchner Lebensgefühl und von seinen Geheimnissen. Es lesen Karin Ossig, Gabi Schlereth, Bürgermeister Piet Mayr und Peter Wurm. Dazu werden Aufnahmen des Vaterstettener Fotoclubs gezeigt, obendrein gibt es feinen Dixie und Swing vom Hot-Corn-Trio sowie eine Münchner Brotzeit. Los geht's um 19 Uhr, der Eintritt kostet zehn Euro. Cäsar und Kleopatra, Karl Valentin und Liesl Karlstadt, Asterix und Obelix: Hochliterarisches trifft auf Profanes am Freitag, 12. Oktober, um 20 Uhr bei einem Abend mit "Paargesprächen und Paargeschichten". Martina Bechtloff-Palm, Karin Ossig, Till Gerhard und Peter Wurm tragen in der Bücherei kurzweilige und skurrile Szenen und Dialoge vor.

Wie aus einer Wellnesswoche ein Albtraum wird, davon erzählt die Autorin Amelie Fried in ihrem neuen Buch "Paradies", das sie am Freitag, 19. Oktober, im Gemeindesaal vorstellt. Darin geht es um dunkle Geheimnisse sowie eine Frauenleiche, und am Ende wird das Versprechen des Veranstalters - "Danach werden Sie nicht mehr der gleiche Mensch sein!" - auf unheimliche Weise wahr. Der Eintritt kostet 15 Euro. Wer Lust hat auf neuen Lesestoff, sollte sich auch diesen Termin vormerken: Einen "Streifzug durch die Bestsellerlisten" unternehmen am Dienstag, 6. November, Ossig, Schlereth und Wurm. Die Veranstaltung in der Bücherei startet um 20 Uhr.

Um Populismus auf der einen und gefährliches Phlegma auf der anderen Seite geht es am Sonntag, 18. November, um 19 Uhr in der Christophoruskirche: Heribert Prantl, Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung, spricht über "Zeit und Ungeist". In der Ankündigung heißt es: "Das frühe 21. Jahrhundert ist ein merkwürdiges Zeitalter: Zivilität und Aufklärung, hoch entwickelt, aber offenbar nur bedingt abwehrbereit, ringen überrumpelt mit ihren Verächtern. Diese führen das große Wort, das im Internet noch viel größer gemacht wird, als es ist, und der 45. Präsident der Vereinigten Staaten geriert sich als ihr bellender Wortführer."

Geschichten und Gedanken über das Älterwerden, über die vergehende Zeit und unsere Endlichkeit - unter anderem Günter Grass' letztes Buch "Vonne Endlichkait" - stehen am Samstag, 24. November, um 20 Uhr auf dem Programm. Trotzdem soll der Abend im Gemeindesaal nicht trostlos werden: "Wir werden bemerken, dass wir durch das Nachdenken über unsere Endlichkeit viel Sinnvolles über das Leben erfahren und dabei auch einen heiteren Blickwinkel einnehmen können", schreiben die Veranstalter. Es lesen Carolin Schubert und Peter Wurm. Sein Jubiläum feiert das Team des Literarischen Herbstes am Mittwoch, 5. Dezember, um 19.30 Uhr im Gemeindesaal mit einer vielschichtigen Rückschau: "Wir werden uns erinnern mit Geschichten und Gedichten, mit Fotos und Plakaten. Es wird ein fröhlicher Abend werden." Zur Feier des Tages gibt es Prosecco und ein Buffet. Das Salontrio Regina Graf wird dem Abend einen beschwingten Charakter verleihen.

Um Fragen des Zusammenlebens, des Zweifelns und Glaubens, um das, was im Alltag trägt und Halt gibt, geht es in "Jessas, Maria und Josef": Pfarrer Rainer Schießler stellt am Dienstag, 18. Dezember, um 20 Uhr in der Christophoruskirche sein neues Buch vor, in dem der unkonventionelle Seelsorger aus München die Themen der Menschen aufnimmt, die an ihn herantreten. "Gott zwingt nicht, er begeistert!", lautet sein Credo, mit dem er die Menschen, die in Scharen die Kirchen verlassen, wieder mit ihrem Glauben in Berührung bringt. Eintritt: 15 Euro.

Infos gibt es im Internet unter www.literarischer-herbst-zorneding.de. Karten kann man erwerben im Pfarramt der Christophoruskirche, in der Gemeindebücherei, bei Steffis Schreibwaren und bei AP-Buch in Baldham. Wenn nicht anders angegeben, ist der Eintritt frei, die Veranstalter freuen sich aber immer über Spenden.