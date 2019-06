11. Juni 2019, 21:56 Uhr Von 1. September an Bundesfreiwilligendienst im THW Markt Schwaben

Im Technischen Hilfswerk (THW) gibt es von 1. September an 2 000 BFD-Stellen. Auch im Ortsverband Markt Schwaben kann der Bundesfreiwilligendienst abgeleistet werden. Mit Technik arbeiten, in der Verwaltung oder in der Öffentlichkeitsarbeit die eigenen Stärken ausprobieren, sich so spannenden wie sinnvollen Aufgaben widmen: Das und noch viel mehr bieten diese Stellen. Interessierte ab 18 Jahren können hier die Vielfältigkeit des THW kennen lernen.

Auch in den ehrenamtlichen Ortsverbänden gibt es immer etwas zu tun. Eine Mitarbeit ist je nach Stärken und Interessen in den unterschiedlichsten Bereichen möglich. Zum Beispiel bei Übungen, Veranstaltungen oder Terminen: Hier erleben "Bufdis" die Arbeit der Ehrenamtlichen und können dabei helfen, alles zu organisieren und in Schuss zu halten. Andere Bereiche sind Öffentlichkeitsarbeit, Mediengestaltung, Marketing und Werbung für das Ehrenamt, oder die "Technik zum Anfassen": Fahrzeuge und Ausstattung müssen regelmäßig geprüft und gewartet werden. Aber auch die Jugendarbeit ist eine wichtige Stütze des THW. Egal, ob junge Erwachsene oder Menschen mit viel Lebenserfahrung: Bufdis können Jugendlichen einiges beibringen. In den Regionalstellen und zentralen Verwaltungen des THW arbeiten Bufdis mit den Kolleginnen und Kollegen im hauptamtlichen Bereich zusammen. Etwa bei der Ausbildungsplanung, in der IT oder bei der Einsatzvorbereitung. Hier gibt es spannende Berufsfelder zu entdecken.

Außerdem haben alle Bufdis im THW ab Herbst 2019 die Möglichkeit, eine vollständige THW-Grundausbildung abzuschließen. Dabei lernen sie unter anderem den Umgang mit Rettungsgeräten und Werkzeugen. Außerdem erfahren sie einiges über den Katastrophenschutz. Interessierte erhalten auf der Homepage des Ortsverbandes unter www.thw-marktschwaben.de weitere Informationen sowie die Bewerbungsunterlagen.