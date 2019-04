5. April 2019, 21:43 Uhr Vollsperrung Auf Umwegen nach Ebersberg

In den Osterferien wird die Münchner Straße saniert, umgeleitet wird über die B304

Bereits im vergangenen Jahr sollte die Münchner Straße vom Schmiedwirt bis zur Kreuzung nach Reitgesing saniert werden. Der Auftrag war erteilt, die Baumaßnahme fertig geplant, dann gab es wegen eines Großbrands in einer Raffinerie bei Ingolstadt keinen Asphalt mehr. "Der Stadtrat hat die notwendigen Arbeiten im Haushalt 2019 verankert und da schon alles in der Schublade liegt, können wir nun zügig starten", sagt Bürgermeister Walter Brilmayer (CSU) erfreut.

Die Bauarbeiten werden nun in den Osterferien ausgeführt. Baubeginn ist am Montag, 15. April, die Fertigstellung ist vorgesehen für Freitag, 26. April. Die Baustrecke beginnt etwa 100 Meter westlich der Parkplatzanlage und erstreckt sich über rund 1200 m bis zur Kurve vor der Einmündung in die B 304. Da sowohl das Vorsprühen, der Asphalteinbau als auch die Markierungsarbeiten witterungsabhängig sind, können sich Zeitverschiebungen ergeben, teilt die Stadt mit. Aufgrund der Wetterentwicklungen könne es möglich sein, dass bereits in der Woche vor den Osterferien begonnen werde oder dass sich die Arbeiten bis über die Osterferien hinaus ziehen.

Während der gesamten Dauer der Bauausführung wird die Münchner Straße von der Parkplatzanlage bis zur Einmündung in die B304 voll gesperrt. Die Verkehrsumleitung erfolgt über die B304. Die Zufahrt für die Anlieger nach Hörmannsdorf erfolgt ausschließlich von der B304, beziehungsweise von Reitgesing her. Die Zufahrt nach Vorderegglburg erfolgt von Höhe der Parkplatzanlage über den nordseitig verlaufenden Geh- und Radweg einspurig im Wechsel mit einer Ampelregelung. Ausnahmen gibt es laut Stadt ausschließlich für die im ehemaligen Schmiedwirt wohnenden Personen mit Einzelfallregelung oder in Notfällen für Feuerwehr und Rettungsdienst.