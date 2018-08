19. August 2018, 22:24 Uhr Voller Kalender in Ebersberg Hexentango und Himmelsweisen

Das Alte Kino trumpft im Herbst mit über 24 Veranstaltungen auf

Mehr als zwei Dutzend Abende lassen sich bis Weihnachten mit Musik, Kabarett, Kinderkonzert und Lesung im Alten Kino und im Alten Speicher verbringen. Absolutes Highlight ist die Premiere für die Neuauflage der Bayerischen Rauhnacht am Donnerstag und Freitag, 6. und 7. Dezember. Das Mystical mit Schariwari feierte 1996 Uraufführung, wurde in den darauffolgenden zehn Jahren mehr als 200 Mal auf deutschsprachige Bühnen gebracht und 2004 mit dem Deutschen Rock- & Pop-Preis ausgezeichnet. Nun haben sich die Kirchseeoner Musiker Günther Lohmeier, Franzl Meier-Dini und Rudi Baumann von Schariwari erneut mit dem Regisseur Matthias von Stegmann zusammengesetzt und das Spektakel zwischen Konzert, Volkstheater und Märchenstunde behutsam an den Zeitgeschmack angepasst. Im Alten Speicher ist eine Doppelaufführung angesetzt, bei der auch der Hexentango wieder zu hören sein wird.

Unter den Leckerbissen im Herbstprogramm findet sich auch die dritte Auflage des "Salon altes kino" am Freitag und Samtag, 28. und 29. September. Die Monatsschau wird von Hausherr und Autor Alexander Liegl, Musiker Jeremy Teigan, Geräuschemacher Max Bauer und Schauspielerin Andrea Kilian auf die Bühne gebraucht.

Ein neues Projekt präsentiert Jeremy Teigan am Freitag, 16. November, mit Bassist Christian Schantz, Schlagzeuger Andrés Batería und Percussionist Max Bauer. Die Ebersberger Künstler glänzen mit theatralischer Musik und Geschichten aus Himmel, Hölle und Vergnügungspark und versprechen ein märchenhaft düsteres, biblisches, euphorisches Erlebnis.

Eine Premiere ist die Lesung von Sebastian Schoepp zum Jubiläum des Alten Kinos am Dienstag, 2. Oktober. Der Ebersberger Journalist und Autor ("Das Ende der Einsamkeit", "Mehr Süden wagen") verarbeitet die Pflege seiner Eltern in seinem aktuellen Buch "Seht zu, wie ihr zurechtkommt". In der Lesung macht sich Schoepp auf eine Zeitreise in die Vergangenheit seiner Eltern, seine eigene - und die Deutschlands.

Das Herbstprogramm beinhaltet eine weitere Lesung, zehn Kabarettabende, zwei Familienvorstellungen und acht Konzerte. Zu Gast sind Bernd Gieseking mit seinem Buch "Finne Dich selbst" (15. November), Parodist Mathias Richling (12. September), der frühere Musiklehrer Han´s Klaffl (21. September), Verbraucherschützer Philipp Weber (4. Oktober), Justizkabarettist Werner Koczwara (19. Oktober), das bayerisch-sächsische Duo Helmut Schleich & Uwe Steimle (20. Oktober), der frühere "Klugscheißer" Bruno Jonas, Politkomiker Mathias Tretter (2. November), "Anstalts"-Gastgeber Max Uthoff (24. November), das Absurdisten-Duo "Ulan & Bator" (30. November) und der "Botschafter von Niederbayern", Django Asül (3. Dezember).

Kinder dürfen "Mit Mozart auf Reisen" gehen und werden von den Münchner Philharmonikern unter der Leitung von Heinrich Klug begleitet (9. Dezember). Außerdem entführt sie das preisgekrönte Percussion-Duo Double "Drums" in die Welt der Rhythmen (7. Oktober). Am Vorabend servieren die beiden Musiker mit Meisterklasseabschluss den erwachsenen Zuhörern eine musikalisch-visuelle Entertainment-Show mit viel Rhythmus (6. Oktober).

Zu den weiteren Konzerten gehören "The Voice of Germany", Norisha Campbell (11. Oktober), das Ottenhofener Multitalent Werner Meier (27. Oktober), das Wasserburger Trio "Tango á trois" (3. November), das Schweizer A-Cappella-Quintett "Bliss" (17. November), die fränkischen Ausnahmemusiker "Gankino Circus" (24. November) und der Vaterstettener Jazzpianist Claus Raible mit seinem Trio (13. Dezember). Außerdem steht eine der großen Figuren der amerikanischen Musik auf der Ebersberger Bühne: Gitarrist Marc Ribot, der mit Berühmtheiten wie Tom Waits, Allen Ginsberg und Solomon Bourke spielte, präsentiert am Freitag, 7. Dezember, im Alten Kino sein rockiges Trio "Ceramic Dog". Die aktuelle Veröffentlichung "YRU Still Here?" vereint punkige Energie, überschäumende Originalität und viel Zynismus.

Karten sind unter www.kultur-in-ebersberg.de oder ab Montag, 10. September, in der Vorverkaufsstelle im Foyer des Alten Speichers unter 080 92/255 92 05 erhältlich.