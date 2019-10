Volksmusik in Antholing

Auf geht's zum Sänger- und Musikanten-Hoagascht in den Bairer Winkl: Eine Auswahl von Gruppen, die in der Volksmusikwelt Klang und Namen haben, hat Musikwart Thomas Mayer zugesagt, am Samstag, 26. Oktober, ins Vereinsheim der Bairer Trachtler nach Antholing zu kommen.

Unter den musizierenden Gästen ist zur Freude der Veranstalter der Haushamer Bergwachtgsang. Die vier gestandenen Männer aus Hausham waren schon bei Papst Benedikt zu Gast und sind weit über die Grenzen Bayerns hinaus bekannt. Begleitet von Gitarre und Zither singen sie Herbstlieder. Auch in Funk und Fernsehen bekannt sind die Hohenaschauer Musikanten. Die sechs Musikanten, alle um das Schloss Hohenaschau herum beheimatet, spielen in der Besetzung Harfe, Ziach, zwei Flügelhörner, Bass-Trompete und Bass meist selbst geschriebene Stücke. Die Karwendel Hüttenmusi spielt für die Gäste des Hoagascht mit zwei Hackbrettern, einer Gitarre, der Ziach und einer Posaune, Polkas, Walzer und Landler. Den Heimvorteil genießt der Thalwieser Dreigsang. Bettina Hanfstingl aus Waith, Angela Riedl und Englbert Zwinger aus dem Bairer Winkl finden immer die passenden Lieder zu den Jahreszeiten und Anlässen. Rundfunksprecher Lorenz Berger wird erstmals durch den Abend führen. Aus dem Chiemgau kommend ist er in Volksmusikkreisen längst als Ansager geschätzt.

Den Abend für die Volksmusikfreunde abrunden werden die Trachtendirndl und Schankkellner des Bairer Trachtenvereins, die die Bedienung übernehmen. Für das leibliche Wohl sorgen die Damen des Vereins. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Wer also bei Gesang und echter unverfälschter, boarischer Musi einen gemütlichen und zünftigen Abend verbringen möchte, ist von den Bairer Trachtlern hierzu eingeladen.

Karten für den Sänger und Musikanten-Hoagascht sind an der Abendkasse zu bekommen. Es werden keine Reservierungen angenommen.