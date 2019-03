4. März 2019, 22:01 Uhr Volksmusik Geschichten aus der Lederhose

Oberpfälzer Kabarett mit den Raith-Schwestern

Mal eine ganz andere Perspektive für eine Geschichte: die einer bayerischen Lederhose. Die Oberpfälzer Volksmusikerin Tanja Raith erzählt diese Geschichte. Vom Benedikt Brandl handelt sie, er ist der Träger der Hose, ein junger, hübscher Blasmusik-Trompeter, ein rechter Frauenschwarm. Mit seiner unschuldigen "Dantschigkeit" rutscht er von einem verzwickten Abenteuer ins nächst. Was dem Brandl Bene so alles widerfährt, und in welche unmöglichen Situationen er sich selbst hineinmanövriert, ist kaum zu glauben. Da muss er esoterische Tantra-Baumumarmungen mitmachen, hat es mit wild gewordenen Motorradgangs zu tun, mit einer Tuba im Kornfeld, höchst peinlichen Kontoauszügen, tödlichen Nüssen, gefährlichen Explosionen und fremden Frauen. Der Bene lässt nichts aus.

Die Raith-Schwestern, Susi und Tanja Raith, die die Geschichte auf die Bühne des Unterbräu bringen, machen seit ihrer Kindheit mit ihrer Familie bayerische Volksmusik, sind viele Male im Bayerischen Rundfunk aufgetreten, gemeinsam mit Andi Blaimer - Tanjas Ehemann - sind sie seit vielen Jahren mit ihren Kabarettprogrammen auf Tour. Mit "Eine Lederhose packt aus", zeigen sie auf, dass das Leben eines Blasmusikers bisweilen recht lebensgefährlich sein kann - kurzum: einfach echter Rock'n'Roll. Andi Blaimer erweckt die Lederhose mit seiner Stimme zum Leben, Susi und Tanja Raith servieren dazu ihre Lieblingsjodler.

Das Programm ist am Freitag, 29. März, im Unterbräu zu sehen. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.