22. August 2018, 22:04 Uhr Volkshochschule Vaterstetten Herbstprogramm ist fertig

Noch ist die VHS Vaterstetten in der Sommerpause, am Montag, 3. September öffnet die Geschäftsstelle in Vaterstetten, eine Woche später, am Montag 10. September, auch die in Poing wieder ihre Pforten. Das gedruckte Programmheft für Herbst und Winter wird von Montag, 25. August, an in den Rathäusern und Einrichtungen der Mitgliedsgemeinden ausgelegt und an alle Haushalte der Mitgliedsgemeinden verteilt. Online ist das Programm Herbst/Winter 2018/2019 bereits einzusehen. Über www.vhs-vaterstetten.de können sich Interessenten informieren und zu Kursen anmelden.