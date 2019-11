Wer sich noch an Tamagotchi und Walkman erinnern kann, ist womöglich beim Katze Mütze DJ Team gut aufgehoben: Die Jungs aus Berlin lassen an diesem Samstag, 9. November, zum mittlerweile siebten Mal in der Ebersberger Volksfesthalle auf ihrer "90er-Jahre-Party" die Spice Girls, DJ Bobo und Co. wieder auferstehen.

SZ: 2012 haben Sie zum ersten Mal in Ebersberg aufgelegt. Fühlt sich die Party heute wie ein Heimspiel an?

Paul vom Katze Mütze DJ Team: Es fühlt sich in erster Linie wie Feiern mit guten Freunden an. So eine vertraute Teamatmosphäre wie in Ebersberg erlebt man nicht überall. Und mittlerweile hat die Party ja schon Kultstatus. Bei über 80 Shows im Jahr ist und bleibt Ebersberg immer wieder ein besonderes Highlight.

Welcher Song darf am Samstagabend auf keinen Fall fehlen?

Oh, da gibt es viele Songs, die uns direkt wieder in die 90er und 2000er reisen lassen: "L'Amour Toujours" von Gigi D'Agostino zum Beispiel. Aber wer weiß: Vielleicht spielen wir ja auch schon unseren ersten eigenen Song: "Scheißegal ich feier". Eigentlich veröffentlichen wir erst Mitte Januar, aber guten Freunden gibt man ja ein Küsschen ..

. Verbinden Sie eine besondere Erinnerung mit Ebersberg?

In Ebersberg gab es vor allem schon immer eine besonders vertraute und energiegeladene Atmosphäre. Hier wird das Zusammenfeiern noch groß geschrieben! Eine besonders lustige Erinnerung an Ebersberg haben wir auch: Hier kam vor ein Paar Jahren der erste BH auf die Bühne zu uns geflogen.

Was macht die Musik der 90er so beliebt?

Die 90er und 2000er machen wahrscheinlich deshalb so viel Spaß, weil sich fast jeder damit identifizieren kann und auch beim Feiern niemand ausgeschlossen wird. Heute gehen auf einer Standardparty manche Leute lieber zu Black Music feiern, andere rennen zu Techno-Partys. Aber einen gemeinsamen Partynenner finden wir alle in der Musik der 90er und 2000er.

Gibt es einen Song, der immer wieder angefragt wird, euch aber mittlerweile nervt?

Wirklich genervt sind wir von solchen Anfragen nicht. Wenn der Musikwunsch nicht total unpassend ist, dann sind wir auch offen für Anregungen. Trotzdem wird man von uns wahrscheinlich niemals "Atemlos" von Helene Fischer oder Songs von Bushido auf der Tanzfläche hören.

90er-Party in der Volksfesthalle Ebersberg, an diesem Samstag, 9. November, von 20 Uhr an.