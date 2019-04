3. April 2019, 22:14 Uhr Virtuose aus Russland Mystiker am Klavier

Hochkarätig: Pianist Oleg Maisenberg gibt Solokonzert beim Kammermusikzyklus in Zorneding

Bereits 2015 war Oleg Maisenberg, einer der großen Pianisten unserer Zeit, im Kammermusikzyklus des Kulturvereins Zorneding-Baldham zu Gast, damals mit dem Bassbariton Robert Holl. Nun kehrt der unvergleichliche Klangkünstler und Mystiker am Klavier für eines seiner wenigen solistischen Konzerte zurück in den Zornedinger Martinstadl: Am Sonntag, 7. April, um 19 Uhr kann man den russischen Pianisten dort erleben.

In der ersten Konzerthälfte erklingen zwei bedeutende c-Moll-Werke der Wiener Klassik und frühen Romantik: Wolfgang Amadeus Mozarts späte Fantasie KV 475 und die Sonate D 958, die Franz Schubert zwei Monate vor seinem frühen Tod mit 31 Jahren komponierte. Nach der Pause interpretiert der Wahl-Wiener Miniaturen von Frédéric Chopin, die "Estampes" von Claude Debussy und ausgewählte Poèmes des russischen Spätromantikers Alexander Skrjabin.

Oleg Maisenberg wurde in Odessa geboren und komplettierte seine pianistische Ausbildung am berühmten Gnessin-Institut in Moskau bei Alexander Jocheles. 1867 erspielte er den zweiten Preis des Schubert-Wettbewerbs in Wien und gewann im gleichen Jahr den dortigen Wettbewerb "Musik des 20 Jahrhunderts". 1972 gab er sein erstes Konzert mit einem seiner wichtigsten Kammermusikpartner, dem Geiger Gidon Kremer. Bis 1980 trat Oleg Maisenberg regelmäßig mit den Moskauer Philharmonikern auf, bevor er 1981 in den Westen emigrierte und sich in Wien niederließ.

1983 gab er sein USA-Debüt mit dem Philadelphia Orchestra , später konzertierte er mit den Berliner Philharmonikern, dem London Symphony Orchestra und dem Chamber Orchestra of Europe unter Dirigenten wie Christoph von Dohnányi, Nikolaus Harnoncourt, Zubin Mehta und Esa-Pekka Salonen sowie bei den führenden Festivals. Zu seinen Kammermusikpartnern zählen Heinz Holliger, Sabine Meyer, András Schiff sowie Renaud und Gautier Capucon. 1998 wurde Oleg Maisenberg Professor in Wien. Er gibt regelmäßig Meisterkurse und fungiert als Juror bei den bedeutendsten Klavierwettbewerben. Seine umfangreiche Diskografie erhielt hochkarätige Auszeichnungen, so wurde etwa seine Duo-CD mit Sabine Meyer 2008 für den Grammy nominiert und mit dem Echo Klassik als beste Kammermusikeinspielung ausgezeichnet. Karten gibt es unter www.kulturverein-zorneding-baldham.de oder bei Steffis Schreibwaren in Zorneding.