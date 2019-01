31. Januar 2019, 22:09 Uhr Virtuose aus Russland Klassische Gitarrenmusik

Einen "Meister der klassischen Gitarre" kündigt die evangelische Gemeinde in Grafing an: In der Auferstehungskirche gastiert am Samstag, 2. Februar, um 19 Uhr Evgeni Finkelstein aus Moskau, einer der bekanntesten Gitarristen Russlands. "Absolute Meisterschaft", "das in die kleinste Note beseelte Spiel", "klangliche Schönheit" - so rühmen Musikkritiker die Kunst dieses Virtuosen. Finkelstein, Professor an der Hochschule der Künste in Moskau und mehrfacher internationaler Preisträger, hat sich mit Leib und Seele der klassischen Gitarrenmusik verschrieben. Mit seiner Ausdruckskraft, filigranen Technik und einfühlsamen Interpretationen hat er sich nicht nur in Russland, sondern auch europaweit einen Namen gemacht. Das neue Programm beinhaltet Meisterwerke des Barocks sowie russische Gitarrenmusik des 20. Jahrhunderts mit ihrer spannenden Dramatik. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.