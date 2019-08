Am 12. September beginnt der Verkauf am Ebersberger Marienplatz

Artikel per E-Mail versenden

Seit Ende Oktober waren die ehemaligen Verkaufsräume der Metzgerei Vinzenzmurr am Ebersberger Marienplatz leer gestanden, nun tut sich dort etwas: Am 12. September wird die Hofpfisterei eine Filiale in Ebersberg eröffnen. "Aufgrund von vielen Kundenanfragen und einem tollen Standort-Angebot" habe sich das Unternehmen zu diesem Schritt entschlossen, teilt eine Sprecherin auf Anfrage mit.

In der neuen Filiale in Ebersberg wird es das komplette Sortiment aus 28 verschiedenen Bauern- und Kastenbroten geben, außerdem im Sortiment ist das Andechser Brot. Salzige Back- und süße Feinbackwaren werden die Ebersberger ebenfalls im neuen Laden kaufen können. Das Sortiment wird abgerundet durch ein Brotzeit-Angebot wie etwa belegte Bauernbrote, Butterbrezen, Salate und Müsli, Wurst und Schinken der hauseigenen Öko-Metzgerei Landfrau sowie diverser Handelsware wie etwa Marmeladen, Aufstriche, Eier oder Milchprodukte. Auch Kaffee und Tee zum Mitnehmen wird es geben - ausschließlich im Pfand-Becher, wie die Unternehmenssprecherin mitteilt.

Durch die neue Bäckerei haben die Ebersberger künftig die Qual der Wahl, denn nur einige Schritte entfernt befinden sich mehrere heimische Bäckereien und Konditoreien - etwa die Bäckerei Freundl an der Heinrich-Vogl-Straße, die Bäckerei Hasi an der Eberhardstraße oder die Konditorei Schwaiger am Marienplatz.