8. April 2019, 22:16 Uhr Viele Versammlungen im Landkreis Warmlaufen für die Kommunalwahlen

In den CSU-Ortsverbänden rüstet man sich bereits für 2020 - und viele Vorstände werden jünger und weiblicher

Noch fast ein Jahr dauert es, bis die Bürgerinnen und Bürger in Bayern neue Gemeinderäte und Bürgermeister wählen dürfen - doch die Kommunalwahl am 15. März 2020 wirft ihre Schatten voraus. Das zeigt sich auch bei den Jahreshauptversammlungen der CSU. In mehreren Gemeinden zeichnet sich zumindest ab, auf wen die CSU im Kommunalwahlkampf setzen wird.

Anzing

Ganz offiziell wird es zwar erst im Juli sein, dann nominiert die Anzinger CSU ihre Bürgermeisterkandidatin. Doch die Bewerberin steht bereits in den Startlöchern, wie sich bei der Mitgliederversammlung der CSU Anzing zeigte: Kathrin Alte bleibt nicht nur CSU-Ortsvorsitzende, sie ist auch die Favoritin der Fraktion als Bürgermeisterkandidatin. Dies machte Fraktionschef Rupert Strasser deutlich - und er stieß bei den Mitgliedern auf große Zustimmung. Alte wiederum lobte die "hervorragende Zusammenarbeit" zwischen dem Ortsvorstand und der Fraktion und wies darauf hin, dass sich der 80 Mitglieder starke Ortsverband auch bei zahlreichen Veranstaltungen und Aktionen gut präsentiert habe. CSU-Fraktionssprecher Rupert Strasser stellte in seinem Bericht die geplanten Anzinger Kinderbetreuungseinrichtungen in den Mittelpunkt. Die Finanzierung von Kinderhaus, Gebäude für Mittagsbetreuung, sowie einer Mensa binde die Gemeinde in den kommenden Jahren finanziell stark, so dass hier wenig Spielraum für weitere Projekte sei. "Wir müssen den Gürtel enger schnallen und uns auf die Pflichtaufgaben der Gemeinde konzentrieren", so Strasser.

Im Ortsvorstand wird Kathrin Alte künftig durch Bernhard Hollerith, Axel Jühne und Timo Lindemann als Stellvertreter unterstützt. Weitere Vorstandsmitglieder: Rosi Adlberger (Schatzmeisterin) Inge Winkelkötter (Schriftführerin), Peter Moossmann und Hans Traut (Kassenprüfer). Beisitzer: Bernhard Haimmerer, Dennis Röcker, Cathrin Delbrouck, Eva Jühne, Christine Adlberger, Martin Kandler, Thomas Schmidt und Thomas Hollerith.

Markt Schwaben

Bei der CSU Markt Schwaben führt Walentina Dahms den Ortsverband für zwei weitere Jahre an und gibt selbstbewusst die Ziele vor. "Wir wollen 2020 den Rathaussessel erobern und wieder mit Abstand stärkste Fraktion sein. Unser Ziel ist, zwölf Marktgemeinderäte und einen CSU-Bürgermeister zu stellen", sagt Walentina Dahms. Im Rahmen der CSU-Ortshauptversammlung 2019 gab die 42-Jährige die Marschroute für die kommenden zwei Jahre vor: "Ich möchte mit dem starken Team in den Kommunalwahlkampf ziehen und möglichst viele Markt Schwabener Bürgerinnen und Bürger von der Kompetenz und dem Engagement unserer Kandidaten überzeugen." Die Bilanz der eigenen Arbeit fiel positiv aus: "Wir haben seit der letzten Ortshauptversammlung sieben Neumitglieder gewinnen können." Der Altersdurchschnitt der 138 Mitglieder liege 59,3 Jahren, der Frauenanteil bei 28,3 Prozent. "Da geht noch was", so Dahms.

Bei den Vorstandswahlen wurden Peter Fleischer, Elfriede Gindert und Hermann Bogenrieder als Stellvertreter bestätigt. Weitere Mitglieder: Heidi Müller (Schatzmeisterin), Frank Eichner (Schriftführer), Dagmar Ehrmann und Franz Stetter (Kassenprüfer). Beisitzer: Wilm-Christian Haase, Matthias Mayr, Alfred Massi, Alexander Ferres, Albert Hones, Wolfgang Schachtl, Harald Johannsen, Jan-Patrick Fischer und Anja Zwittlinger-Fritz.

Pliening

Generationenwechsel bei der CSU Pliening: Der Altbürgermeister und bisherige Ortsvorsitzende Georg Rittler ist aus der ersten Reihe abgetreten, der Ortsverband wird künftig von dem 38-jährigen René Buchmann geführt. Der Bankkaufmann wohnt seit zwölf Jahren in Pliening, seit zwei Jahren engagierte er sich als Beisitzer im CSU-Vorstand. Auch sonst gab es im Vorstand viel Erneuerung, "der Ortsverband hat damit den lange angekündigten Generationenwechsel umgesetzt", heißt es in einer Pressemitteilung der CSU Pliening. Ein junges Team wolle für die CSU, aber auch für Pliening nun Verantwortung übernehmen: "Wir Jungen haben die Aufgabe, alte Werte beizubehalten, aber auch neue Dinge zu entwickeln, insbesondere auch wieder mehr Menschen, und insbesondere Frauen, für die Politik im Ortsverband zu begeistern. Wir werden die Politik der CSU im Ort noch besser transparent machen, auch für die jungen Wähler über alle Social Media Kanäle."

Die beiden Stellvertreter Verena Heigl und Florian Bauer-Eberhart sowie Schriftführer Tobias Huber sind ebenfalls neu im Vorstandsteam, Josef Schiffmann wurde als Stellvertreter im Vorstand, Ernst Reitsberger als Schatzmeister bestätigt.

Steinhöring

Die CSU Steinhöring setzt weiter auf Bernd Dominique Freytag als Ortsvorsitzenden - ohne Gegenstimme wurde er in seinem Amt bestätigt. In seinem Rechenschaftsbericht ging Freytag auf die kommunalpolitischen Aktivitäten des vergangenen Jahres ein, wobei er besonders an den schwierigen Landtagswahlkampf erinnerte. Er stellte fest, dass die beste Möglichkeit mit der Bevölkerung in einen Austausch gehen zu können, der direkte Kontakt auf der Straße ist. Er übte aber auch etwas Kritik: Es könne nicht richtig sein, dass sich die Bayern-CSU nicht oder nur sehr eingeschränkt zu aktuellen Themen äußere, sagte Freytag. Dies sei beispielsweise beim Volksbegehren "Rettet die Bienen" der Fall gewesen, hier habe die CSU anderen das Feld überlassen. Nun gelte es, sich für die neuen Herausforderungen zu rüsten: "Uns stehen anstrengende, von Wahlkämpfen geprägte Jahre bevor", unterstrich der alte und neue Vorsitzende.

Zu Freytags Stellvertretern wählten die Mitglieder den Dritten Bürgermeister und Gemeinderat Johannes Antoni, den Gemeinderat Hans Braun und Christian Kerschl. Weitere Mitglieder: Markus Hackenberg (Schatzmeister), Maximiliane Chrastny (Schriftführerin) sowie Alois Hofstetter, Anita Neumeier, Ludwig Urban, Karl Heinz Ernst, Christian Kufer, Alois Viehhauser, Michael Wohlmuth, Magda Kerschl und Florian Bichlmaier (Beisitzer).

Vaterstetten

Der Ortsverband Vaterstetten ist bereits im Januar offensiv und mit gleich zwei Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters in den Kommunalwahlkampf gestartet: Ob Gemeinderat Leonhard Spitzauer oder der parteilose Robert Winkler das Rennen macht, wird sich erst noch herausstellen. Die Personalien von der Jahreshauptversammlung des Ortsverbands im Autohaus Mühlbauer in Neufarn wirken dagegen vergleichsweise unspektakulär: Die Führungsspitze um Michael Kundler wurde von den Mitgliedern bestätigt, lediglich als Schriftführerin rückt Claudia Ladurner nach.

Der neue Vorstand: Michael Kundler (Vorsitzender), Michael Niebler, Martin Wagner und Christel Mitterer (Stellvertreter), Claudia Ladurner (Schatzmeisterin), Jens Tischer (Schriftführer), Steffi Ederer (Geschäftsführerin ).