27. Februar 2019, 21:56 Uhr Viele Veranstaltungen im Landkreis Weltgebetstag der Frauen

Das Gastgeberland Slowenien steht im Mittelpunkt des Weltgebetstags der Frauen am Freitag, 1. März. Er steht unter dem Motto: "Kommt, alles ist bereit!" Veranstaltungen dazu gibt es überall im Landkreis. In den evangelischen Gemeindehäusern in Ebersberg und Kirchseeon beginnen die Gottesdienste dazu jeweils um 19 Uhr. Anschließend sind alle Gottesdienstbesucher eingeladen, landestypische Köstlichkeiten Sloweniens zu probieren und gemütlich beisammenzusitzen. Ähnlich sieht das Programm in anderen Gemeinden im Landkreis aus, beispielsweise im evangelischen Gemeindezentrum in Markt Schwaben. Hier beginnt der ökumenische Gottesdienst um 18.30 Uhr. Ein gemütliches Beisammensein mit Essen, Bildern und Informationen zum Land schließt sich an. In Vaterstetten laden die Petrigemeinde Baldham und der Pfarrverband Vaterstetten um 19 Uhr in den Pfarrsaal, die Besucher können Dias, Texte, Gebete und Lieder aus Slowenien sehen und hören. In Aßling treffen sich alle Interessierten um 19 Uhr im Pfarrzentrum, in Hohenlinden im katholischen Pfarrsaal und in Grafing in der Auferstehungskirche.