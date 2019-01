29. Januar 2019, 22:03 Uhr VHS-Workshop Demokratie im Alltag

In welcher Demokratie wollen wir leben? Was ist gerecht und wer entscheidet darüber? Um solche Fragen soll es bei einem Workshop der Volkshochschule Vaterstetten am 22. Februar von 16 bis 20.30 Uhr im VHS-Bildungszentrum in der Baldhamer Straße 39 gehen. Das Seminar bietet viele Möglichkeiten, sich kreativ und lebendig mit Facetten von Demokratie auseinander zu setzen. Nähere Information unter www.vhs-vaterstetten.de.