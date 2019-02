28. Februar 2019, 21:56 Uhr VHS Vaterstetten Vortrag über das Bauhaus

Neue Ideen und ein Experimentierfeld in Sachen Kunst, Gestaltung, Architektur und Pädagogik waren Ziel des "Bauhauses". Die Hochschule bestand zwar nur 14 Jahre, wechselte von Weimar, nach Dessau und nach Berlin, wirkte aber mit ihren Ideen weit über die Schule, ihre Orte und ihre Zeit hinaus. 2019 feiert Deutschland das hundertjährige Gründungsjubiläum des Bauhauses. In einem Vortrag an der VHS Vaterstetten, Baldhamer Straße 39, wird die Kunsthistorikerin Silke Rüsche am Donnerstag, 14. März, um 19 Uhr eingehend über die Geschichte und Wirkung des Bauhauses referieren. Anmeldungen sind noch möglich über die VHS Vaterstetten unter (08106) 35 90 35 oder im Internet unter www.vhs-vaterstetten.de. Die Kursnummer lautet 3302, es gilt auch die Vortragskarte.