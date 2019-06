6. Juni 2019, 21:52 Uhr VHS Vaterstetten Töpfern für Kinder

"Freies Töpfern für Kinder" bietet die VHS Vaterstetten am Samstag, 29. Juni, an. Der Kurs findet statt in der Baldhamer Straße 39, dauert von 10 bis 11.30 Uhr und richtet sich an Vier- bis Sechsjährige. In der Ankündigung heißt es: "Bestimmt habt Ihr viele Ideen, was Ihr formen wollt. Ein Auto? Einen Dino? Einen Kerzenhalter? Gemeinsam fällt uns bestimmt etwas ein!" Im Kurs werden die Gegenstände gebrannt, aber nicht glasiert, und können innerhalb von zwei Wochen abgeholt werden. Bitte mitbringen: Malkittel. Anmeldung unter www.vhs-vaterstetten.de oder (08106) 35 90 35. Die Kursnummer ist H8231K.