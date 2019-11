Vom Rokoko zum Klassizismus: Am Samstag, 30. November, bietet die VHS Vaterstetten eine Busfahrt mit Anneliese Döhring zu weithin unbekannten, großartigen Schöpfungen der Kirchenkunst. In dem einstmals österreichischen Städtchen Günzburg erwartet den Besucher eine zweite Wieskirche, geschaffen von J.B. Zimmermann. Maria Himmelfahrt in Burgau ist ein klassizistischer Neubau. Die romanische Klosterkirche von Oberelchingen zeigt den Übergang vom Rokoko zum Klassizismus. In Günzburg gibt es zusätzlich eine Stadtführung und eine Mittagspause. Anmeldung und Info bei der VHS unter (08106) 35 90 35 oder online, die Kursnummer lautet 4320.