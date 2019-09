Unter dem Motto "Kunst und Natur" findet am Wochenende in Neufarn eine Charity-Veranstaltung der VHS Vaterstetten statt: Hans Buttmann lädt ein in seinen "Garten voller Bilder". Er ist langjähriger VHS-Teilnehmer und besucht die Münchner Malakademie, so dass sich bei ihm viele Werke angesammelt haben, die er nun für einen guten Zweck veräußern möchte. Der Erlös kommt zu hundert Prozent dem Altenhilfewerk Vaterstetten zugute. Geöffnet ist der "Garten voller Bilder" am Samstag und Sonntag, 7./8. September, jeweils von 11 bis 17 Uhr, die Adresse lautet Sonnenlandweg 7 bis 9 in 85646 Neufarn. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.