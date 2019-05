13. Mai 2019, 21:52 Uhr VHS Vaterstetten Fotokurs für Jugendliche

"Fotografieren statt knipsen" so lautet das Motto eines Grundlagenkurses für Jugendliche von zwölf bis 17 Jahren, den die Vaterstettener VHS am Samstag, 18. Mai anbietet. "Fotografieren kann viel mehr sein als einfach das Smartphone rauszuholen und abzudrücken", heißt es in der Ankündigung. In diesem Einstiegs-Crash-Kurs erfahren die Teilnehmer die wichtigsten Dinge über Blenden, Verschlusszeiten, Brennweiten, Motiv- und Kreativprogramme, ISO-Werte und Bildgestaltung - also genau die Grundlagen, deren Kenntnis das Fotografieren vom Knipsen unterscheiden. Fast alle modernen Kameras bieten zahlreiche Möglichkeiten, die entsprechenden Einstellungen vorzunehmen. Neben den grundlegenden Dingen werden aber auch speziellere Themen der Fotografie angesprochen wie Panorama, Makros oder HDR-Bilder. Der Kurs findet statt im VHS-Zentrum, Baldhamer Straße 39, und zwar von 10 bis 15 Uhr. Info und Anmeldung online unter www.vhs-vaterstetten.de.