5. März 2019, 21:40 Uhr VHS Vaterstetten Aktionstag zum Thema Alter(n)

Die Volkshochschule und die Musikschule Vaterstetten veranstalten am 23. März in Kooperation mit dem Seniorenbeirat und der Gemeinde Vaterstetten erstmalig den Aktionstag "Alter(n)". Ziel dieser Aktion im Bildungszentrum an der Baldhamer Straße 39 ist es, zu informieren, mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen und zu zeigen, welche Angebote es am Ort bereits gibt. Auch der Austausch darüber, welche Angebote für die Zukunft wichtig sind und welche Konzepte es weiterhin zu bearbeiten gilt, soll möglich sein.

Neben einem hochkarätigen Eröffnungsvortrag mit dem Pflegekritiker Claus Fussek haben die beiden Bildungseinrichtungen ein umfangreiches Informations- und Mitmachangebot organisiert. Auch der Seniorenbeirat wird seine Projekte vorstellen. Zusätzlich will die VHS Vereinen, Organisationen und Institutionen der Mitgliedsgemeinden Vaterstetten, Zorneding, Poing, Pliening, Anzing und Grasbrunn die Gelegenheit geben, sich und ihre Arbeit zu präsentieren. Interessierte sollten sich bis spätestens 11. März bei der Volkshochschule per Mail an ertel@vhs-vaterstetten.de melden.