Eine neue Kunstausstellung ist nun in den Räumen der Geschäftsstelle der Vaterstettener VHS in der Baldhamer Straße 39 zu sehen. Die Architektin, Dozentin und freischaffende Künstlerin Elke Lorenz aus Baldham zeigt überwiegend großformatige Werke, die meist mehrschichtig in Acryl, aber auch in Mischtechniken entstanden sind. Großformatig zu malen bedeutet für Elke Lorenz Bewegung und Energie, Nähe und Distanz, Emotionen und Intuition, "unplanbares" aber auch konstruktives Denken. Überschrieben ist die Ausstellung mit dem Titel "Continuum". Zur Vernissage an diesem Donnerstag, 10. Oktober, um 19 Uhr sind alle Interessierten recht herzlich eingeladen. Zu sehen ist die Schau dann immer zu den Öffnungszeiten der VHS: Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und Montag bis Donnerstag von 16 bis 19 Uhr. Sie endet am 20. Dezember.