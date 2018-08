28. August 2018, 21:54 Uhr VHS-Geburtstag Buntes Programm rund um die Gesundheit

Seit fünf Jahren besteht inzwischen das neue Haus der Volkshochschule in Ebersberg. Aus diesem Anlass veranstaltet die VHS am Samstag, 29. September, einen Gesundheitstag unter dem Motto "Rundum Gesund". Gefeiert wird in den Räumlichkeiten in der Dr.-Wintrich-Straße 3 in Ebersberg. Los geht es um 11 Uhr, alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen. Eröffnet wird der Tag mit einem Vortrag zur Digitalisierung in der Medizin: "Gesundheitsapps und digital health - wohin geht die Reise?" der Bayerischen Telemedallianz (BTA). Neben einem Infomarkt, Vorträgen und Videos zum Thema Gesundheit können die Besucher viele verschiedene Bewegungsangebote kostenlos ausprobieren - von Yoga, Taijiquan und Qi Gong über Zumba und Feldenkrais für Schultern und Nacken bis hin zu einer individuellen Zungendiagnose nach der Traditionellen Chinesischen Medizin und vieles mehr.

Für Kinder und Jugendliche gibt es ein extra Programm. So können sie beispielsweise Zumba und Hip Hop ausprobieren, bei einem Selbstbehauptungstraining mitmachen oder der Natur auf die Spur gehen und an einem Workshop zum Thema Umwelt, Gesundheit und Ernährung teilnehmen. Und für eine gesunde Stärkung ist natürlich auch gesorgt. Die Teilnahme zu allen Programmpunkten ist kostenlos. Um Anmeldung zu den Mitmach-Angeboten wird allerdings gebeten um sich einen Platz zu sichern. Das ausführliche Programm ist auch online zu finden unter www.vhs-grafing.de. Anmeldungen unter Telefon (08092)8195-0, info@vhs-grafing.de oder www.vhs-grafing.de.