10. Dezember 2018, 22:14 Uhr VHS-Führungen Engel, Kunst und Mode

Zwei spannende Führungen in München bietet die VHS Vaterstetten nun an: Um Engel geht es am Freitag, 14. Dezember, in der Altstadt. Dort nämlich gibt es eine Vielzahl bedeutender Engelsdarstellungen, die den Zeitgeist vieler Epochen verkörpern. Bei dem Rundgang kann man erleben, wie vielfältig die Himmelsboten auftreten und gestaltet sind. Es werden kunst- und kulturhistorische sowie stadtgeschichtliche und religiöse Hintergründe erläutert. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr beim Karlstor am Stachus, die Führung endet um 16.30 Uhr. "Kunst und Mode zum Fünfuhrtee" ist dann am Samstag, 15. Dezember, geboten: Der Rundgang durch eines der ältesten Stadtviertel rund um die Maximilianstraße beinhaltet den Besuch einer Galeristin und einer Kostümbildnerin und Modeschöpferin. Beide Frauen geben interessante Einblicke in ihre Arbeit. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Max-II.-Denkmal, der Ausflug endet um 16 Uhr. Info und Anmeldung unter www.vhs-vaterstetten.de.