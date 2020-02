"Bilder und ihre Geschichten", so nennt Josef Pfiff er vom Fotoclub Vaterstetten seinen Vortrag über die interessantesten Aufnahmen in seiner Ausstellung bei der VHS am Herzogplatz 15 in Zorneding. Am Freitag, 14. Februar, von 19 bis 20.30 Uhr geht diese mit einer Finissage zu Ende. Einiges gebe es zu erzählen zu den Fotografien, heißt es in der Ankündigung: Pfiffer erklärt, was vor, während oder nach der Aufnahme passierte, liefert vertiefende Erklärungen, weniger technische Einzelheiten, vielmehr beschreibt er das Umfeld, in dem diese Aufnahmen entstanden sind. "Ein Abend für erfahrene Fotografen und Menschen, die sich einfach gerne besondere Bilder ansehen."

