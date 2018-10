24. Oktober 2018, 22:01 Uhr Verzögerung Arbeiten am Anzinger Kreisel dauern länger

Autofahrer in der Gemeinde Anzing müssen ein paar Tage länger Umwege in Kauf nehmen: Die Arbeiten an einem neuen Kreisverkehr auf Höhe des Gewerbegebietes dauern voraussichtlich noch bis Freitag, 26. Oktober, 7 Uhr. Eigentlich hätten die Arbeiten bereits am Mittwoch abgeschlossen sein sollen, witterungsbedingt sei der Zeitplan aber nicht zu halten gewesen, teilt die Gemeinde Anzing nun mit. Die Umleitung während der Vollsperrung erfolgt über die beiden Autobahnausfahrten Forstinning und Parsdorf, es werden entsprechende Beschilderungen aufgestellt.