Für die Auftaktveranstaltung zu ihrem neuen Schwerpunktthema "Identität" konnte die VHS Grafing-Ebersberg Gaston Florin gewinnen. Der Verwandlungskünstler kommt am Donnerstag, 27. September, ins Alte Kino Ebersberg. In seinem Vortrag "Mann spricht Frau" widmet sich der "Perspektivenlieferant und Weltenverknüpfer" aus Bruck der Kommunikation zwischen den Geschlechtern. Dank seiner humorvollen und unkonventionellen Art nimmt er den Zuschauer bei der Hand und überwindet spielerisch die Grenzen zwischen Sehgewohnheiten und bekannten Rollenbildern. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist von 18.30 Uhr an. Karten gibt es bei der VHS unter (08092) 819 50. Es gilt auch die Vortragskarte, eine Reservierung wird trotzdem empfohlen.