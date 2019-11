Die Forstinninger können endlich wieder am Ort einkaufen: Der neue Bonusmarkt hat in den Räumen des früheren Edeka am Gewerbebogen eröffnet. Damit wird eine Versorgungslücke geschlossen, die sich im Frühsommer aufgetan hatte, als der frühere Supermarkt geschlossen hatte. In der Zwischenzeit hatte es verschiedene Überbrückungsangebote gegeben: Zunächst hatte der "Rollende Supermarkt" des BRK Erding in Forstinning Station gemacht; nachdem dieser Service aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt worden war, hatte die Gemeinde eine Mitfahrgelegenheit zum Edeka nach Markt Schwaben angeboten.

Doch die Eröffnung eines richtigen Supermarktes haben die Bürgerinnen und Bürger lange herbeigesehnt - am Eröffnungstag warteten viele von ihnen schon mit ihren Einkaufswägen vor dem Eingang. Im Angebot sind nun fast doppelt so viele Produkte im Vergleich zum Vorgänger, wie in einer Pressemitteilung versprochen wird. Bestückt wird der Markt aus dem Rewe-Sortiment. Auch auf die Regionalität werde besonders Wert gelegt. Und ein Lieferservice erleichtert das Einkaufen auch für diejenigen, die nicht mehr so mobil sind.

Hinter den Bonus-Supermärkten steht ein spezielles Konzept, Bonus steht hier für "Berufliche Orientierung, Nachbarschaftsmärkte und Service". Ziel ist die individuelle Arbeitsmarktintegration von Benachteiligten durch Beschäftigung und Qualifizierung im Handel sowie die Sicherung der Nahversorgung in Gemeinden.