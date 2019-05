13. Mai 2019, 21:52 Uhr Verschiedene Maßnahmen geplant Barrierefreier Marktplatz

Markt Schwabener Gemeinderat beschließt den Umbau

Von Korbinian Eisenberger , Markt Schwaben

Mit dem Rollstuhl oder Rollator ist es auf dem Markt Schwabener Marktplatz derzeit in vielen Bereichen eine Herausforderung. Dies soll sich nun ändern: Der Marktgemeinderat hat sich dafür entschieden, dass der Marktplatz an mehreren Stellen behindertengerecht umgebaut werden soll. In der Sitzung wurde die Maßnahme mit 17 zu sieben Stimmen beschlossen. "Dass da was passieren muss, da sind wir uns einig gewesen", teilte Markt Schwabens Dritter Bürgermeister Joachim Weikel von den Grünen nach der Gemeinderatssitzung mit.

Der Zugang zum Markt Schwabener Marktplatz im Westen aus wird demnach barrierefrei umgebaut. Ausgangspunkt war ein Vorschlag der Verwaltung, die Umgestaltung in den bevorstehenden Neubau der Wasserleitung und des Abwasserkanals in der Alten Bräuhausgasse und in der Gschmeidmachergasse zu integrieren. Dies habe den Vorteil, dass das Markt Schwabener Bauamt die Straße nicht noch ein zweites mal aufreißen muss, wie Weikel erklärte.

Im Detail bedeutet das: Die sanierungsbedürftigen Treppenstufen am südwestlichen Ende des Marktplatzes sollen ersetzt werden, sodass Raum für Rollstuhlfahrer entsteht, oder für Menschen, die mit einem Rollator unterwegs sind. Zudem sollen die Querungen des Habererweges und der alten Bräugasse barrierefrei gestaltet werden. Dafür, so Joachim Weikel, müsse die Querung der Tiefgaragenausfahrt barrierefrei ausgebaut werden - was im Gemeinderat auch für kritische Stimmen sorgte.

Neben dem Umbau des Marktplatzes ging es in der Sitzung auch um ein neues Bezahlsystem beim Wertstoffhof. Wenn der dann neu gemachte Wertstoffhof im Herbst öffnet, soll dort künftig nur noch bargeldlos bezahlt werden, auch dies hat der Gemeinderat beschlossen. "Bargeldzahlung ist dann vom Tisch", erklärte der Dritte Bürgermeister Weikel. Künftig soll es demnach zwei Bezahlmöglichkeiten geben: Entweder direkt per EC-Karte - oder über eine Geldkarte, die sich an einem Automaten aufladen lässt. Kreditkartenzahlung ist nicht möglich.