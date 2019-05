1. Mai 2019, 22:04 Uhr Vernissage in Zorneding Die Facetten des Aquarell

Von sz, Zorneding

"Augenblicke in Aquarell" bietet die Ausstellung von Heinz Leutloff am Zornedinger Herzogplatz 15, die am Freitag, 3. Mai, von 19 bis 21 eröffnet wird. "Alles, was meine Augen erblicken und wahrnehmen, sind für mich Malmotive: Von dem kleinen unscheinbaren Blümchen am Wegesrand bis zur großen Sehenswürdigkeit in einem fernen Land", schreibt der VHS-Dozent. Alles sei möglich im Aquarell: Das spontane Umsetzen von Farbstimmungen durch das zufällige Laufen der Farbe einerseits - und eine kontrollierte Komposition andererseits. "Die spontane und gleichzeitig intensive Auseinandersetzung mit den Sujets bereitet mir immer wieder Freude, und so kann die gleiche Blume immer wieder neu und frisch, aber nie wie ein Foto wirken", so Leutloff. Veranstalter sind der Förderverein Sport und Kultur Zorneding und die VHS Vaterstetten. Die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten des Servicebüros zugänglich (Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr) und endet am 28. Juni.