7. Januar 2019, 21:50 Uhr Vernissage Immer fröhlich

Unter dem Titel "Farbe belebt das Leben" steht die Ausstellung der Künstlerin Gabriele von Ende im Rathaus Neukeferloh, die am Mittwoch, 9. Januar, um 18 Uhr mit einer Vernissage eröffnet wird. Zu sehen gibt es abstrakte, farbenfrohe Werke, die positive Energie ausstrahlen sollen. Ganz besonders zeichnet die Künstlerin ihre "vierseitige und mehrschichtige Malweise" aus: Der Betrachter kann die Bilder beliebig drehen - sie bleiben stets harmonisch. Die gebürtig aus Bad Wiessee stammende Malerin lebt und arbeitet in Haar, in ihrer Vita finden sich viele Ausstellungen im In- und Ausland, von Berlin und Vaduz über Beijing bis Hampton. Die Ausstellung ist bis Ende März zu den Öffnungszeiten des Rathauses in Neukeferloh zu sehen.