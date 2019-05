16. Mai 2019, 21:51 Uhr Vernissage am Sonntag Schön und ewig

Die Verbindung zwischen den beiden Malern Rudolf Hofmann und Friedrich Senser währte ein Leben lang. Bilder des Lehrers und seines Schülers sind nun in einer gemeinsamen Ausstellung im Museum Grafing zu sehen

Von Alexandra Leuthner, Grafing

Oft genug sind es ja nicht gerade die erfreulichsten Erinnerungen, die ehemalige Schüler mit ihren Lehrern verbinden. Dem ein oder anderen würde man gerne noch im Nachhinein so einiges an den Hals wünschen. Aber natürlich gibt es auch die anderen, die im Leben eines Kindes eine ganz besondere Bedeutung hatten, vielleicht, weil sie besonders gerecht waren oder ihm einen Satz mit auf den Weg gaben, der es in seinem Leben fortan im besten Sinne begleitet hat.

Ein solch intensives Verhältnis wie das zwischen dem Maler und Kunstlehrer Rudolf Hofmann und seinem Schüler Friedrich Senser, das im Gymnasium Rosenheim in den ausgehenden 40-er Jahren entstand und bis zum Tod des Älteren 1978 anhielt, ist aber doch etwas ganz Seltenes. Zumal in diesem Fall der Einfluss des Älteren auf das künstlerische Schaffen des Jüngeren so stark war, dass bei manchen ihrer Bilder kaum zu unterscheiden ist, welchem Künstler es tatsächlich zugeschrieben werden muss.

Ein Landschaftsbild von Friedrich Senser. Reproduktion: Peter Hinz-Rosin (Foto: )

Diesem Umstand trägt eine Ausstellung mit Landschafts- und Porträtbildern der beiden Maler Rechnung, die Kreisheimatpflegerin Natascha Niemeyer-Wasserer ins Grafinger Museum geholt hat. Die Kunsthistorikerin hatte den damals in Zorneding lebenden Friedrich Senser vor seinem Tod 2017 kennen gelernt und im Einvernehmen mit seiner Witwe, Margot Senser, das posthume Zusammentreffen nun arrangiert. Nach Ausstellungsende bleiben die Werke Sensers ebenso wie die seines Mentors, der in Hochstätt im Landkreis Rosenheim gelebt hat, im Archiv des Museums - sehr zur Freude der Witwe. "Ich bin so glücklich, dass die beiden Werke nun wieder zusammen gefunden haben in einem gemeinsamen Haus."

Hofmann hatte den Buben "Fritz" 1946 kennen gelernt und sein Talent schnell erkannt. Die Zeichnung eines toten Buntspechts, den der Sieben- oder Achtjährige im Garten seiner Schule gefunden und auf Papier gebannt hat, zeugt von diesem außergewöhnlichen Talent. Gerade erst war der 1891 geborene Zeichenlehrer Hofmann wieder in den Schuldienst eingesetzt worden, aus dem er 1937 zwangsentlassen worden war. Der Lehrer, der sein Studium an der TU München 1911 abgeschlossen hatte und als Teilnehmer am Ersten Weltkrieg Träger des Eisernen Kreuzes war, hatte eine jüdische Ehefrau, Elsbeth - für das Naziregime Grund genug für eine Entlassung. Der geliebten Frau - die Hofmanns hätten als kinderloses Paar den kleinen Fritz gerne adoptiert, wie Kuratorin Niemeyer-Wasserer im Rahmen einer Ausstellungsbegehung erzählt - haben beide Maler Porträts gewidmet. Porträts, die vor allem zeigen, mit welch künstlerischer Bravour Lehrer und Schüler zugange waren. Nüchtern, sachlich, aber nicht der Neuen Sachlichkeit zuzurechnen seien die Bilder, erklärt Niemeyer-Wasserer. Zumal es vorwiegend Landschaften und Porträts sind, in deren Darstellung beide Maler wetteiferten. Keine Moderne, vielmehr die alten Meister glaubt man beim genussvollen Wandern durch die Ausstellung zu entdecken, die einen Raum nur dem Lehrer, einen dem Schüler und einen schließlich der Zusammenschau beider widmet. Immer wieder sind es Ansichten vom Chiemsee, die Prien oder die Aiterbacher Bucht, welche es Hofmann angetan haben. Nach den Erfahrungen die er als Kriegsteilnehmer gemacht hat, waren es die schönen Dinge, die Ästhetik der Natur und des Menschen, die er zeigen wollte. Dabei zeugt jeder einzelne Pinselstrich des Apothekersohns Hofmann, der sich für den Kunstlehrer als Brotberuf und gegen das Leben eines Künstlers entschieden hatte, von seiner Könnerschaft.

Zwischen Portrait und Landschaft (von links): Der Zweite Bürgermeister Josef Rothmoser, Natascha Niemeyer-Wasserer, Margot Senser, Museumsleiter Berhard Schäfer und die Grafinger Bürgermeisterin Angelika Obermayr. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Da ist kein Tupfer zufällig auf der Leinwand gelandet, da sitzt jede Aufhellung auf einem Nasenrücken, jeder ölgemalte Schatten an einem Berghang, als habe ein Fotograf auf den Auslöser ausgedrückt. Höchste Präzision in der perspektivischen Gestaltung trifft auf ebensolche in der Farbmischung und Pigmentierung. Von Hofmanns Perfektionismus erzählen auch die vielen Briefwechsel der beiden Künstler, die Museumsleiter und Stadtarchivar Bernhard Schäfer gleich eingangs der Ausstellung aufgelegt hat.

Soweit ging die Einflussnahme des Lehrers, dass Friedrich Senser, 1935 geboren, nach Hofmanns Tod noch Jahre brauchte, um sich von der Art der Darstellung zu emanzipieren, die ihm, wie seine Witwe erzählt, zeitlebens ein enges Korsett war. Während etwa die beiden akkuraten Porträts einer "Infantin" und eines Mädchens mit Zopfschleifen Hofmann oder Senser zugeschrieben werden, auch die Porträts vom Elsbeth in ihrer Akribie und Ernsthaftigkeit die gleiche Schule verraten, erkennt man bei Sensers späteren Kinderbildern oder seiner "Porträtstudie von Johanna" eine Entwicklung zu leichterer Pinselführung. Anklänge an den Impressionismus sind zu erahnen. Bilder wie "Licht und Schatten in der Eng" tragen dem atmosphärischen Momentum des Lichts Rechnung und lösen sich von der altmeisterlichen Verhaftung in der ewigen Landschaft.

‹ › Selbstportrait von Rudolf Hofmann, circa 1964. Reproduktion: Peter Hinz-Rosin

‹ › Selbstprotrait von Friedrich Senser. Reproduktion: Peter Hinz-Rosin

‹ › Rudolf Hofmann, Neujahrsgrüße. Reproduktion: Peter Hinz-Rosin

‹ › Werk von Rudolf Hofmann mit Bezug zum Zweiten Weltkrieg. Reproduktion: Peter Hinz-Rosin Wird geladen ...

Wie sehr sich der Biologe und Chemiker Senser, der später Vorstandsmitglied der Münchner Künstlergenossenschaft wurde, nach Hofmanns Tod von einer Innerlichkeit leiten ließ, schlägt sich in seinen Studien vom langsamen Sterben seiner ersten Frau Roswitha nieder, die er 1983 verlor. Dem Dahinscheiden trägt er mit einem immer sparsameren Farbauftrag Rechnung, so dass schließlich kaum mehr der Schatten des Gesichts zu erkennen ist. Schmerzhaft-eindrucksvoll ist diese Studie. Die Erfahrung des Todes sollte für beide Maler eine Rolle spielen. Hatte doch auch Hofmann, der in seinen Landschaftsbildern den bewussten Kontrapunkt des ewig Schönen gegen die schrecklichen Bilder des Kriegs gesetzt hatte, mit teils sehr drastischen Bildern als Motiv von Neujahrspostkarten - Druckgrafiken - vor der Gefahr eines neuen Kriegs gewarnt. Totenköpfe, Kreuze, Aufschriften erzählen in für die damalige Zeit unbedingt subversiver Weise von einer ganz anderen Welt als jener, die er in seinen schönen Bildern darstellte.

"Von der Landschaft zum Porträt - Rudolf Hofmann und Friedrich Senser": Die Ausstellung im Museum Grafing wird am Sonntag, 19. Mai, mit einer Einführung von Niemeyer-Wasserer eröffnet und ist bis Sonntag, 8. September, zu sehen. Nähere Informationen zu Sonderführungen sowie Veranstaltungen wie Malworkshops - auch für Kinder - sind auf www.museum-grafing.de zu finden.