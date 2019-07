8. Juli 2019, 21:41 Uhr Vernissage am Mittwoch Hommage an ein Element

Unter dem Titel "Verwundbare Kraft" stellt die Malerin Anja Ruttkowski nun eine Auswahl ihrer Werke im Rathaus Neukeferloh aus. Thema sind die Facetten des Wassers: mal tosend, kraftvoll und zerstörerisch, dann wieder zärtlich plätschernd und verspielt, aber auch bedroht durch den Menschen. Dieses vielseitige Element inspiriert Anja Ruttkowski immer wieder zu neuen Werken. Ihre Ausdrucksmittel sind Malerei und Zeichnung. So vielseitig das Wasser ist, so unterschiedlich und experimentell sind Ruttkowskis Zugänge zur Malerei. Ihre Zeichnungen sind oft fein gewobene, dünne aber erbarmungslose Netze. Anja Ruttkowski stellt ihr vielseitiges Werk regelmäßig aus und war beispielsweise schon in München, Augsburg, Stuttgart und San Diego zu sehen. Die Vernissage im Rathaus Neukeferloh findet am Mittwoch, 10. Juli, um 18 Uhr statt. Bürgermeister Klaus Korneder führt in die Ausstellung ein, es singt der Unternehmerinnenchor unter der Leitung von Claudia Römer, bekannt von der "Haarer Chornacht" 2017. Die Ausstellung ist dann bis September zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen. Diese sind: montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr, dienstags auch von 14 bis 18 Uhr.