24. Oktober 2018, 22:02 Uhr Vernissage am Freitagabend Weniger ist viel

Die Glonner Fotofreunde bestechen bei ihrer Jahresausstellung in der Klosterschule mit reduzierter Farbgebung und abstrahierten Motiven

Von Anja Blum, Glonn

Rätselhaft ist in - das legt zumindest die neue Ausstellung der Glonner Fotofreunde nahe. In einem Raum der wunderschönen Galerie der historischen Klosterschule hängt dezidiert abstrakte Fotografie, der Klub hat sich diesem Thema heuer gemeinsam gewidmet. Doch auch unter den anderen, freien Arbeiten finden sich viele, die ihr Motiv nicht auf den ersten Blick freigeben. Deren Ausschnitt so gewählt ist, dass der Betrachter ins Grübeln kommt, was er denn da nun eigentlich vor sich hat. Darüber hinaus fallen ein hoher Anteil an Schwarz-Weiß-Fotografien und ein Trend zu reduzierter Farbigkeit auf. "Früher musste ja alles möglichst bunt sein", sagt Klubchef Sebastian Kugler, "aber ich freue mich, dass es nun wieder in die andere Richtung geht".

Sieben Mitglieder zeigen in der Jahresausstellung der Fotofreunde ihre Lieblingsbilder, abgesehen vom abstrakten Raum präsentieren sie ausnahmslos kleine Serien von zwei, drei oder auch mal fünf Exponaten. Nur mit einem Bild vertreten ist lediglich Inge Kolb - "für sie haben wir gerne eine Ausnahme gemacht", sagt Kugler und strahlt. Schließlich sei die 80-jährige Fotografin aus Oberpframmern etwas ganz Besonderes: "In dem Alter noch so modern und kreativ zu sein, das ist einfach fantastisch!" Bei der Vernissage am Freitag, 26. Oktober, werden die Fotofreunde Inge Kolb zum Ehrenmitglied ernennen. Ihre Aufnahme zeigt ein Windrad über einigen Wipfeln, allerdings mit einer völlig schrägen Farbgebung, wie von einer Wärmebildkamera, verfremdet: Der Himmel leuchtet giftgrün, die Baumspitzen blau-rot. Ein echter Hingucker!

Das gleiche gilt für Harald Biebels brillante Serie "Nachts in München", die dank Langzeit- und Mehrfachbelichtung tatsächlich Großstadtflair verströmt und das Auge mit bunten Streifen besticht. Ebenfalls kunstvoll mit der Belichtung spielt Sebastian Kugler in seinen Ballettaufnahmen, allerdings in Schwarz-Weiß. Die Bewegung manifestiert sich hier in geisterhaften Tänzerinnen mit fliegenden Röcken. "Das war eine private Vorstellung nur zum Fotografieren, das war ganz toll", schwärmt Kugler. "Man konnte sich immer wieder neu und ganz frei positionieren, und wenn gewünscht, gab es eine Wiederholung." Grafisch-streng, aber sehr modern kommt dagegen das "Saisonende in Jesolo" von Volker Jäger daher: bunte Hausfassaden mit schier endlosen und unbelebten Balkonreihen, dort, wo sich sonst die Touristen tummeln. Wohltuender Stillstand also.

Zu den farbreduzierten Arbeiten wiederum gehören "Simones Hände", ebenfalls von Jäger. Bei einer Hochzeit in Indien hat er diese porträtiert, da waren sie kunstvoll mit Henna bemalt und von zahllosen Armreifen geschmückt: anmutige Stillleben in Brauntönen. Das gilt auch für Günter Schülers Serie von mit Raureif überzogenem Herbstlaub, ein schönes Vanitas-Motiv, das dem Braun hier und da noch ein leichtes Rosa und Grün beimischt. "Günter mag Blätter sehr - und er wird immer besser", sagt Kugler. Gleiches gelte für Gisela Wimmer, die drei edle Bilder von Isarkieseln präsentiert: durch die Bewegung des Wassers wunderbar abstrahierte, changierende Flächen. Mit einer monochromen Farbgebung überzeugt auch eine Serie von Norbert Alexy, die Teile der Stromversorgung in Old-Delhi zeigt: Ein unfassbarer Verhau ist das in europäischen Augen, ein richtiger Kabelsalat - jedoch farblich sauber sortiert, auf Braun- und Gelbtöne reduziert. Mit lediglich zwei Farben spielt auch eine unbetitelte, witzige Reihe Jägers: Lauter Detailaufnahmen in knalligem Blau und Rot zeigt sie, vom Verkehrsschild bis zum Holzboot. Manches Motiv bleibt aber auch hier der Fantasie des Betrachters überlassen. Mit ebenfalls wenig Farbe und noch weniger Licht kommt Johannes Schmidt in seiner Porträtserie "Low Key" aus: Eine thailändische Schönheit mit dunklem Teint, schwarzen Haaren und vollen Lippen hat er fotografiert, vieles liegt dabei gänzlich im Schatten.

Zu den Schwarz-Weiß-Aufnahmen zählt ein Funkienblatt von Biebel, reduziert auf Formen und Linien ein höchst ästhetische Komposition. Kugler wiederum überzeugt farblos mit klassischer Streetfotografie aus Porto, die Straßenmusiker, Kartenspieler und Menschen im Café zeigt. Die strenge Symmetrie von Münchner U-Bahn-Stationen hat Biebel ebenfalls in Schwarz-Weiß eingefangen.

Total reduziert aber ist die Fotografie im "abstrakten Raum", die schier unkenntlichen Motive reichen von einer Betontreppe über zerquetschtes Metall und Wassertropfen bis hin zu organischen Formen und Fassaden. Mit Licht und Schatten, Makrolinse, Spiegelungen, Zoomeffekt und bewegter Kamera zeigt der Glonner Klub hier sein Können - und wie vielfältig nicht-gegenständliche Fotografie sein kann.

Ausstellung der Fotofreunde Glonn in der Klosterschule, Vernissage am Freitag, 26. Oktober, um 19.30 Uhr, zu sehen am 27./28. sowie 3./4. November, samstags 14 bis 18, sonntags 10 bis 18 Uhr.