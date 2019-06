24. Juni 2019, 21:31 Uhr Vernissage am Freitag Veteranen des Graffiti

Das Duo "Layer Cake" stellt beim Kunstverein Rosenheim aus

"Welcome to Porky's": Unter diesem Titel zeigt der Kunstverein Rosenheim nun Werke von Layer Cake. Das sind die beiden Münchner Künstler Patrick Hartl und Christian Hundertmark, die seit 2015 als Duo auftreten und abstrakte, urbane Kunstwerke schaffen. Eigentlich reicht ihr Zusammenarbeit aber bis in die frühen 1990er Jahre zurück, damals bemalten sie Züge und Mauern. Heute arbeiten die beiden "Graffiti-Veteranen" mit anderen Bildträgern, meist sind es Leinwände, aber manchmal auch Autos oder Motorräder.

Ihre Werke sind ein dynamischer Dialog der Stile und Kompositionselemente: Kern ihres Konzepts ist die Umkehrung einer der wichtigsten Regel der Graffiti-Kunst, des "not going over", des Nichtübermalens des Werkes eines anderen. Dieses ungeschriebene Postulat stellen Hartl und Hundertmark auf den Kopf. Die urbanen Kalligrafie- und Graffiti-Tags des einen werden von den Hard-Edge-Schwebefeldern des anderen überlagert. Das Ergebnis sind tiefenräumlich anmutende Kompositionen, die weit über die üblichen Graffiti-Vorstellungen hinausgehen.

Die Ausstellung wird eröffnet am Freitag, 28. Juni, um 19 Uhr und ist nicht auf die Innenräume des Kunstvereins, Klepperstraße 19, beschränkt. Weitere Arbeiten sind in den Posthöfen zu finden. Zur Finissage am Sonntag, 28. Juli, um 11 Uhr findet ein Kunstspaziergang statt.