13. November 2018, 21:49 Uhr Vernissage am Freitag Schau der Lieblinge

Landschaften, Tiere, Architektur und mehr: Die Herbstausstellung des "Fotoclubs Vaterstetten" im Rathaus Zorneding besticht mit einer Auswahl vielfältigster Motive

Von Manuel Kronenberg, Zorneding

Die Kunst der Fotografie kann man auf eine einfache Formel bringen. Zumindest laut Josef Pfiffer, Gründungsmitglied des Fotoclub Vaterstetten. Für ein gutes Bild müsse man zur richtigen Stunde bei richtigem Licht am richtigen Ort sein, sagt Pfiffer. Dann läuft er im Atrium des Zornedinger Rathauses von Bild zu Bild und erklärt anhand der Motive, was er damit genau meint.

Die Aufnahmen hängen hier noch gar nicht lange, Pfiffer und ein paar seiner Kollegen haben sie gerade erst angebracht. Eine Handvoll fehlt, und einige Schilder müssen auch noch angeheftet werden, bis die Herbstausstellung des Fotoclubs fertig ist. Mehr als vierzig Bilder werden spätestens am Freitag, 16. November, hier an den Wänden hängen, wenn um 19 Uhr die Ausstellung eröffnet wird. Nach der Vernissage können die Aufnahmen noch bis zum Jahresende zu den Öffnungszeiten des Rathauses betrachtet werden.

Pfiffer deutet auf eine Fotografie, die einen alten Traktor zeigt, der im Dunkel einer Scheune steht. Sonnenstrahlen fallen durch die Holzlatten und werden vom Lack des Fahrzeugs reflektiert. Der parkende Traktor ist ein denkbar einfaches Motiv. Dass er zu einer bestimmten Tageszeit fototauglich im Sonnenlicht glänzt, hat der Fotograf Ulrich Steger zufällig beim Vorbeilaufen bemerkt. Erst das Licht mache das Bild zu einem besonderen, kommentiert Pfiffer und erinnert an seine Formel. Dass es allein auf glückliches Timing ankomme, will Pfiffer damit aber nicht sagen. Einige Aufnahmen benötigten auch viel Vorarbeit. Etwa die, die neben dem Traktor hängt: Sie zeigt eine Glühbirne, die so geschickt auf einem Lochblech platziert ist, dass sich eine eindrucksvolle Spiegelung auf ihr Glas legt.

Doch welches Thema verbindet zwei so verschiedene Motive wie den Traktor und die Glühbirne? Zumal die Bandbreite der Motive umso größer wird, je mehr Bilder in diesem Atrium man betrachtet. Hier sind Tierfotografien zu sehen, Landschaftsbilder oder auch dreiteilige Arbeiten zum Ebersberger Forst oder zur neuen Poinger Kirche. Die Antwort ist einfach: keines. "Es ist ja oft so, dass Ausstellungen ein Thema haben. Wir haben uns aber immer dagegen gewehrt", erklärt Pfiffer. "Damit es nicht zu eintönig wird." Und so wird die Vielseitigkeit der Beiträge zum geheimen Thema dieser Schau. Es ist eine Sammlung von aktuellen Lieblingsbildern der Fotoclubmitglieder.

Jeden Monat halten die Vaterstettener Fotografen einen internen Wettbewerb ab und wählen jeweils die beste Arbeit zu einem vorgegebenen Thema. Hilde Jüngst ist die Siegerin des aktuellen Monats. Ihr Bild wird auf der Vernissage am Freitag ebenfalls zu sehen sein. Entstanden ist es auf einer Reise in der Prager Altstadt, im Haus der Schwarzen Madonna: Es zeigt das dortig Treppenhaus, das wie eine Glühbirne geformt ist. Ein beliebtes Motiv. Oft werde es auf Fotografien in gelber Farbe präsentiert, sagt Jüngst. Sie habe sich allerdings bewusst gegen jegliche Farbe entschieden. "Um die Linien besser zur Geltung zu bringen", erklärt sie. "Farben lenken immer ab."

Bereiten alles akribisch vor: Wolfgang Schneid, Josef Pfiffer, Hilde Jüngst, Wolfgang Fraas und Holger Oesterling vom "Vaterstettener Fotoclub". (Foto: Christian Endt)

Bis 2014, also in den ersten drei Jahren nach seiner Gründung, wechselte der Vaterstettener Fotoclub die Orte seiner Herbstausstellungen. Nun findet sie bereits zum fünften Mal im Zornedinger Rathaus statt, denn die Bedingungen im Atrium sind optimal: Die großen Fenster lassen viel Licht hinein und es gibt genügend Platz, um die Fotografien auch aus einigen Schritten Entfernung zu betrachten. Neben den Bildern wird am Abend der Eröffnung auch eine Diashow im Sitzungssaal des Rathauses zu sehen sein. Dort werden in Dauerschleife Bilder gezeigt, für die es im Atrium keinen Platz mehr gab. Auch von Pfiffer ist eines dabei, ein Foto aus jener Nacht, in der der Blutmond am Himmel stand. Erst im Nachhinein habe er gemerkt, dass auch die internationale Raumstation auf dem Foto zu sehen ist, erzählt Pfiffer. Da ist er wohl am richtigen Ort gewesen, zur richtigen Stunde.

Herbstausstellung des "Fotoclubs Vaterstetten" im Rathaus Zorneding, Vernissage am Freitag, 16. November, ab 19 Uhr, Eintritt frei. Zu sehen ist die Schau dann bis Ende Dezember zu den Öffnungszeiten des Rathauses.